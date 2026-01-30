В конце 2025 и начале 2026 года в Москве открылось более десятка новых ресторанов и кафе. Новые заведения появились как в центральных районах города, так и на территориях бывших промышленных площадок и в жилых комплексах. Об этом сообщает агентство «Регнум».

В частности, на Лубянке открыл свои двери итальянский проект Rusty Rat & Pizza. На территории завода «Кристалл» начал работу сезонный ресторан DNA Kitchen. В районе Китай-города появился винный бар «Компаньон», а на территории завода «Рассвет» появился рыбный ресторан Mür.

Кроме того, в жилом комплексе Lucky открылись проект греческой кухни Papandopulo и ресторан японской кухни Odzu. В центре Москвы начало работу чайное заведение Tea room.

Ранее ресторатор Владимир Перельман отмечал рост числа ресторанов и кафе в столице. По его оценке, говорить о кризисе в отрасли преждевременно в связи с положительной динамикой 2025 года, которая может продолжиться и в 2026 году. Ресторатор добавил, что новые заведения все чаще делают ставку на осмысленные концепции, личные истории и работу с традицией.