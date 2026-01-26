В Москве продолжаются интересные выставки и арт‑проекты, которые будут открыты до конца января. Среди них — экспозиции классического искусства, керамики, декоративных украшений и современные мультимедийные проекты.

«Образ Москвы в русском искусстве» (до 1 февраля)

В павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ представлены работы из Государственного Русского музея. Экспозиция состоит из четырех разделов, посвященных различным историческим периодам Москвы. Посетители увидят 104 картины и 11 скульптур, включая работы Андрея Рублева, Василия Сурикова, Ильи Репина, Валентина Серова и Исаака Бродского.

«Магия блеска. Стразы и граненая сталь XVIII — начала XIX века» (до 2 февраля)

Государственный исторический музей демонстрирует украшения и аксессуары XVIII — начала XIX века: серьги, кольца, броши, медальоны, часы, веера, парадные шпаги, масонские знаки, кресты, шкатулки и декоративную мебель. Большинство экспонатов ранее не выставлялись публично.

«Открытое хранение. Печи и изразцы» и «Керамика. Новые поступления» (до 1 февраля)

В усадьбе Измайлово представлена крупная коллекция изразцов и керамики XVII — начала XX века. Среди экспонатов — уникальные керамические иконы, печные расписные изразцы и фигуры евангелистов, авторство которых приписывают мастеру Степану Иванову Полубесу.

Выставка номинантов VI Московской арт-премии (до 29 января)

В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» демонстрируются более тысячи проектов номинантов премии: ретроспектива Игоря Шелковского «Небесный город», триеннале текстильного искусства «Многообразие связей», выставка Антона Беликова и Светланы Чепровой, персональная экспозиция Николая Полисского «Электроарт» и проекты Музея Москвы.

«Морфогенез. Третья природа» (до 31 января)

В павильоне №29 «Цветоводство и озеленение» проходит мультисенсорная выставка, исследующая симбиоз искусства и природы. Экспозиция включает свыше 1000 экзотических растений, редких насекомых и земноводных, а также проекты на стыке биологии и современного искусства.

Все выставки доступны до конца месяца и предлагают разнообразные форматы — от классической живописи до современных мультимедийных и природных инсталляций.