В новогодние праздники будет очень холодно 1-2 января, а также, вероятно, в ночь на Рождество. Об этом RTVI рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, ближе к концу новогодних праздников в столичном регионе потеплеет.

«Ночью 1 января в Московской области будет холодно — до минус 15—19 градусов. В Москве в полночь будет около минус 14 градусов, к утру может похолодать до минус 16 градусов. Днем температура в Подмосковье может подрасти до минус 10—15 градусов, в Москве — до минус 10—12 градусов. На какой-то большой снегопад 1 января рассчитывать не стоит», — предупредил он.

В ночь на 2 января холодная погода сохранится, продолжил Ильин: в Московской области ожидается минус 15—20 градусов, в Москве — минус 13. Днем потеплеет до минус 5—10 градусов, сообщил синоптик.

«И далее ночные температуры начнут подниматься выше минус 10 градусов. В субботу и воскресенье, 3−4 января, ожидается ночью минус 5-10 градусов, в дневные часы — от минус 1 до минус 6 градусов, с небольшим снежком», — добавил эксперт.

Снегопады, подчеркнул Ильин, сохранятся практически до самого Рождества — 7 января.

«Небольшой снег будет идти почти повсеместно по области и Москве. Потом снегопады пойдут на убыль, и местами будет вообще без осадков. Температура воздуха будет находиться в период с 5 по 6 января, в канун Рождества, где-то в пределах от минус 3 до минус 8 градусов в дневные часы. Ночью существенных морозов тоже не ожидается. Скорее всего, в течение ночи 5 января температура будет в Московской области от минус 7 до минус 12 градусов, а 6 января чуть-чуть потеплеет — ночью будет от минус 3 до минус 8 градусов», — рассказал собеседник RTVI.

В ночь на Рождество похолодает до минус 11—14 градусов, днем 7 января будет умеренно морозная погода с температурой от минус 5 до минус 8 градусов, предупредил Ильин. На следующий день, по его словам, ожидается такая же температура.