Призывая дарить невестам кольца только с натуральными бриллиантами, замглавы Минфина Алексей Моисеев не совсем прав: «синтетика» может оказаться весьма выгодной инвестицией. Об этом RTVI заявила гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

По ее словам, и ювелирные украшения с синтетическими бриллиантами, и даже дорогая качественная брендовая бижутерия для последующей перепродажи перспективнее изделий с природными бриллиантами — поэтому совет замминистра как минимум спорный.

«Здесь больше граней и нет однозначного ответа. С точки зрения финансов качественные синтетические бриллианты могут быть дороже, чем натуральные, и выглядеть дороже — на столько, сколько стоят. Если вопрос в том, чтобы покупка не потеряла в инвестиционной цене — спокойно покупайте синтетические бриллианты. Отличное вложение, не портится. С хорошими синтетическими бриллиантами, как и с натуральными, за 10-15 лет ничего не произойдёт», — заверила эксперт.

Даже бижутерия может быть более выгодной инвестицией, чем «ювелирка» с натуральным бриллиантом, — если это популярная модель крупного бренда, который вкладывается в маркетинг и постоянно остается на слуху, уверена Никитина. В пример она привела Pandora и Swarovski, чьи украшения пользуются огромным спросом и перепродаются на Avito.

«Очень качественная, дорогая, хорошая бижутерия намного лучше и в плане инвестиций, и в плане носибельности. Она как инвестиция не теряет в цене, не стоит её обесценивать», — утверждает эксперт.

Продавая кольцо с настоящим бриллиантом через 10-15 лет после покупки, за него невозможно получить изначальную цену, предупредила Никитина.

«Перепродажа выйдет раза в три, а то и в четыре дешевле — если в ломбард, например, сдавать. Если на Avito — может быть раза в два дороже, чем в ломбарде, но всё равно по той же цене, по которой было куплено, не получится продать. Поэтому как инвестицию я бы не стала это рассматривать», — посоветовала финансист.

По ее словам, украшение имеет больше шансов на перепродажу, если при покупке оно стоило как минимум за 50-60 тысяч рублей.

«Но опять же, если кольцо куплено за 70 тысяч рублей, то продать его можно будет, я думаю, максимум за 15-20 тысяч рублей. Примерно такие расценки», — прикинула эксперт.

В целом, подытожила Никитина, при покупке украшений правильнее всего ориентироваться на личные предпочтения.

«Я за то, чтобы человек покупал согласно своим ценностям. Если он за натуральность — покупайте натуральное. Если нет денег — то что-то с примесью натуральности», — пояснила она.

Ранее ведущая шоу «Давай поженимся» и «главная сваха страны» Роза Сябитова, комментируя совет замглавы Минфина, заявила RTVI, что подавляющее большинство женихов в России — 80% или даже 90% — не могут позволить себе покупку украшений с бриллиантами в подарок будущим женам.