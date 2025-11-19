Канцлер Германии Фридрих Мерц не будет приносить извинения за свои высказывания, которые были восприняты как критика бразильского города Белен, принимающего климатический саммит COP30, и вызвали резкую реакцию в южноамериканской стране, сообщил его официальный представитель.

Комментарии политика, прозвучавшие на конгрессе розничной торговли в прошлый четверг, получили широкий резонанс в бразильских СМИ и спровоцировали осуждение со стороны правительственных кругов.

В ходе выступления Мерц охарактеризовал Германию как «одну из самых красивых стран в мире», отметив, что журналисты, сопровождавшие его на COP30, были рады покинуть Белен и вернуться на родину. Пресс-секретарь Мерца Стефан Корнелиус пояснил, что канцлер лишь констатировал естественное желание делегации вернуться домой после напряженного рабочего дня.

«Когда канцлер говорит, что мы живем в одной из самых красивых стран мира, это не значит, что другие страны не очень красивы», — заявил пресс-секретарь Мерца на правительственной пресс-конференции в Берлине.

По словам Корнелиуса, канцлер ФРГ провел «очень продуктивную беседу» с президентом Бразилии во время саммита и сохранил «положительное впечатление от своей короткой поездки».

Сам бразильский лидер Лула да Силва, комментируя слова Мерца о Белене, иронично предложил ему во время следующего визита в штат Пара посетить местные бары и попробовать национальную кухню.

«Я все время ему говорил: “Ешь манизобу постоянно, приятель”, — поделился политик. — Он бы понял, что Берлин не может предложить ему и 10% по сравнению со штатом Пара и городом Белен».

Более резкий подход продемонстрировал мэр Белена Игорь Нормандо, написавший в соцсетях о «предвзятости и высокомерии» немецкого гостя. Он отметил, что другие немецкие туристы ранее выражали искреннее восхищение городом.

Особенно эмоциональной оказалась реакция мэра Рио-де-Жанейро Эдуардо Паеса, который назвал Мерца «нацистом» и «отпрыском Гитлера», но позднее удалил этот пост и призвал к спокойствию, заявив: «Да здравствует дружба между Бразилией и Германией».

Канцлер может прокомментировать возникший скандал в ходе пресс-конференции в Берлине после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, предполагает Bloomberg.