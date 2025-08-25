Германия больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения, цитирует The Telegraph канцлера страны Фридриха Мерца. По его словам, всобщее благосостояние в его нынешнем виде не может быть поддержано экономически.

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», — сказал канцлер.

Мерц также призвал пересмотреть систему пособий. В 2024 году на нее было потрачено €47 млрд, и расходы продолжают расти. Такая система подразумевает множество выплат: пособия на жилье и детей, выплаты по безработице и другие субсидии.

The Telegraph пишет, что немецкая экономика в настоящее время находится в состоянии стагнации, социальные расходы увеличиваются из-за старения населения и роста безработицы. Кроме того, отмечает издание, многие получатели пособий — не граждане Германии.

По данным газеты, развитие немецкой экономики замедлилось, и рост ВВП составил 1,6% с 2017 года по сравнению с 9,5% в остальной части зоны ЕС. При этом ВВП Германии снизился на 0,2% в 2024 году и на 0,3% — в 2023-м.

Накануне Мерц также затронул вопросы внутренней политики, которые касаются систем социального обеспечения. По словам канцлера, осенью правительству Германии придется гораздо в большей степени сосредоточиться на вопросах экономической и социальной политики.

В конце июля The New York Times писала, что европейская экономика после заключения торговой сделки с СЩА понесет потери, несмотря на снижение пошлин с грозивших ЕС 30% до 15%. Газета писала, что больше всего от заключенной сделки пострадает крупнейший экспортер автомобилей Германия, на которые будет применяться тариф 15%.