Кандидат в парламент Аргентины от партии «Радикальный гражданский союз» (UCR) Эрнан Дамиани умер от сердечного приступа во время участия в дебатах. Об этом сообщает испанское издание 20minutos.

66-летнему политику стало плохо в прямом эфире телепрограммы Dólar Blue, на которой присутствовали другие кандидаты в парламент. Через несколько минут после начала трансляции Дамиани стало плохо и он упал на пол. Мужчину экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

После инцидента ведущие программы Dólar Blue попросили не распространять видеозапись, на которой Дамиани теряет сознание, из уважения к семье политика. YouTube также удалил трансляцию, чтобы предотвратить ее воспроизведение.

Дамиани был заядлым курильщиком, пишет издание Economis. После инцидента в прямом эфире врач пытался реанимировать его на месте, но в больницу политика доставили уже мертвым.

Газета отмечает, что Дамиани более 40 лет участвовал в политической жизни провинции Мисьонес и несколько раз избирался депутатом местного парламента. Затем он занял место в Национальном конгрессе, где возглавлял комиссию по уголовному праву. 26 октября политик должен был участвовать в выборах. Издание Primera Edición называет Дамиани одной из самых влиятельных фигур в UCR, он не раз становился главой партии.

В августе у сербского министра государственных инвестиций Дарко Глишича, которого местные СМИ считают ближайшим сторонником президента Александра Вучича, случился инсульт в прямом эфире канала TV Pink. Политика сразу же привезли в больницу, где ему провели срочную операцию — врачи одновременно устраняли тромб и кровотечение в двух сосудах, которые вели к мозгу.

Глава сербского Минздрава по завершении операции сообщил, что операция длилась дольше запланированного, в ней принимали участие сразу несколько бригад хирургов. Уже к вечеру того же дня Глишич пришел в себя после наркоза, а показатели его здоровья улучшились.