В Москву и область постепенно приходит настоящая весна, рассказала в беседе с RTVI заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она отметила, что в начале марта будет преимущественно дождливо, а в Международный женский день — 8 марта — ожидается облачная погода с температурой около нуля.

«Можно сказать, что погода в Москве и области перестраивается на весенний режим. В ночь на 28 февраля осадки будут преимущественно в виде снега, в отдельных районах — гололед. Днем осадки преимущественно в виде дождя, местами тоже гололед, на дорогах — гололедица», — сообщила Паршина.

В последний день календарной зимы — 28 февраля — температура днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов, ночью — от нуля до минус 5 градусов. «То есть продолжается оттепель. Ожидаются небольшие осадки, облачная погода», — добавила синоптик.

В воскресенье, 1 марта, погода останется пасмурной, рассказала собеседница RTVI. «Осадки продолжатся, но уже в основном в виде дождя. Днем — 3—5 тепла, гололедица на дорогах сохранится. Ночью — от нуля до 2 градусов тепла», — отметила эксперт.

В понедельник, 2 марта, температура ночью и днем в столице плюс 2-4 градуса, добавила Паршина.

«Местами умеренные и небольшие осадки, на дорогах тоже гололедица. 3 марта будут продолжаться небольшие осадки. Температура пойдет на понижение — от плюс 1 до минус 4 градусов. Ветер повернет на северо-западный», — заявила она.

В среду, 4 марта, днем в столичном регионе потеплеет: в среднем температура будет около нуля, местами — от минус 3 до плюс 5 градусов, возможен небольшой снег. В ночь на 5 марта температура понизится до минус 5—10 градусов, предупредила синоптик.