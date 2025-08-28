Известного карельского общественника, педагога, поисковика и члена региональной Общественной палаты Леонида Зябкина задержали по подозрению в педофилии, сообщил РБК со ссылкой на СУ СК России по Республике Карелия. Матери воспитанников задержанного создали петицию в его защиту и требуют проверить давших показания подростков на полиграфе, пишет местный телеграм-канал «Новости Петрозаводска и Карелии».

37-летнему Зябкину вменили развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), задержали 22 августа и на время предварительного следствия отправили в СИЗО, суд постановил арестовать его на 2 месяца.

«Ведется расследование. На время предварительного следствия задержанного заключили в следственный изолятор на два месяца», — заявили в региональном СУ СКР, отказавшись делиться подробностями дела.

Карельское издание «Фактор-Новости» утверждает, что в деле фигурируют трое несовершеннолетних подростков. Один из них недавно рассказал родителям, что прошлым летом в отношении него и его товарищей было совершено преступление сексуального характера — причем не в Петрозаводске, а «в одном из районов Карелии». Родители подростка обратились в полицию и написали заявление.

Канал «Новости Петрозаводска и Карелии» обратил внимание, что летом 2024 года Зябкин выкладывал в соцсети много фотографий и видео с мальчиками подросткового возраста, рассказывая о совместных поисковых экспедициях. Он хвалил своих подопечных за сознательность и поддержку СВО.

Карельские СМИ пишут о Зябкине, что он является:

членом общественной палаты Карелии,

заместителем председателя КРОО «Патриотическое движение “Карельский фронт”»,

командиром поискового отряда «Феникс»,

руководителем подросткового патриотического клуба «Энергия» при поисковом отряде «Феникс»,

руководителем центра первой помощи «Авиценна»,

преподавателем Президентского кадетского училища,

волонтером в зоне СВО, куда ездил с гуманитарными грузами,

бывшим учащимся духовной семинарии,

автором книги «Дневник карела», которую презентовал в ноябре 2024 года перед студентами Петрозаводского госуниверситета.

Матери воспитанников Зябкина выступили в его защиту — они создали петицию с требованием освободить педагога и провести тест на полиграфе для подростков, которые проходят потерпевшими по уголовному делу, и их родителей.

По словам одной из женщин, у сына которой Зябкин был классным руководителем в кадетском корпусе, на мужчину «наговаривают». Больше 20 человек высказались в поддержку общественника в комментариях, заявив, что он работал с их детьми и ездил с ними «даже на юг», но никогда не давал даже поводов для подозрений.

«Сын у меня куда только с ним не ездил, даже на юг. Если бы он был таким, давно это вылезло бы наружу. Сын сейчас в армии, сказала ему сегодня про это, он говорит, что это бред», — написала женщина, зарегистрированная в ВК как Лидия Васильева.

В поддержку Зябкина выступил и местный священник Константин Савандер, по словам которого общественника «подростки оговорили».

Жительница карельской столицы Татьяна Васильева рассказала телеграм-каналу «Новости Петрозаводска и Карелии», что лично знакома с Зябкиным и осведомлена о том, как он общался с ее детьми и проводил мероприятия с их участием в рамках работы руководителем клуба «Энергия». По ее словам, другие родители тоже «полностью поддерживают мнение о невиновности» педагога.

В защиту Зябкина выступил и его несовершеннолетний сын. Комментируя новость о задержании отца в одном из региональных пабликов ВК, подросток задался вопросом о том, «сколько им [подавшим заявление в полицию] заплатили», и назвал обвинения «мерзкой ложью».