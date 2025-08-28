Известного карельского общественника, педагога, поисковика и члена региональной Общественной палаты Леонида Зябкина задержали по подозрению в педофилии, сообщил РБК со ссылкой на СУ СК России по Республике Карелия. Матери воспитанников задержанного создали петицию в его защиту и требуют проверить давших показания подростков на полиграфе, пишет местный телеграм-канал «Новости Петрозаводска и Карелии».
37-летнему Зябкину вменили развратные действия в отношении нескольких несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ), задержали 22 августа и на время предварительного следствия отправили в СИЗО, суд постановил арестовать его на 2 месяца.
«Ведется расследование. На время предварительного следствия задержанного заключили в следственный изолятор на два месяца», — заявили в региональном СУ СКР, отказавшись делиться подробностями дела.
Карельское издание «Фактор-Новости» утверждает, что в деле фигурируют трое несовершеннолетних подростков. Один из них недавно рассказал родителям, что прошлым летом в отношении него и его товарищей было совершено преступление сексуального характера — причем не в Петрозаводске, а «в одном из районов Карелии». Родители подростка обратились в полицию и написали заявление.
Канал «Новости Петрозаводска и Карелии» обратил внимание, что летом 2024 года Зябкин выкладывал в соцсети много фотографий и видео с мальчиками подросткового возраста, рассказывая о совместных поисковых экспедициях. Он хвалил своих подопечных за сознательность и поддержку СВО.
Карельские СМИ пишут о Зябкине, что он является:
- членом общественной палаты Карелии,
- заместителем председателя КРОО «Патриотическое движение “Карельский фронт”»,
- командиром поискового отряда «Феникс»,
- руководителем подросткового патриотического клуба «Энергия» при поисковом отряде «Феникс»,
- руководителем центра первой помощи «Авиценна»,
- преподавателем Президентского кадетского училища,
- волонтером в зоне СВО, куда ездил с гуманитарными грузами,
- бывшим учащимся духовной семинарии,
- автором книги «Дневник карела», которую презентовал в ноябре 2024 года перед студентами Петрозаводского госуниверситета.
Матери воспитанников Зябкина выступили в его защиту — они создали петицию с требованием освободить педагога и провести тест на полиграфе для подростков, которые проходят потерпевшими по уголовному делу, и их родителей.
По словам одной из женщин, у сына которой Зябкин был классным руководителем в кадетском корпусе, на мужчину «наговаривают». Больше 20 человек высказались в поддержку общественника в комментариях, заявив, что он работал с их детьми и ездил с ними «даже на юг», но никогда не давал даже поводов для подозрений.
«Сын у меня куда только с ним не ездил, даже на юг. Если бы он был таким, давно это вылезло бы наружу. Сын сейчас в армии, сказала ему сегодня про это, он говорит, что это бред», — написала женщина, зарегистрированная в ВК как Лидия Васильева.
В поддержку Зябкина выступил и местный священник Константин Савандер, по словам которого общественника «подростки оговорили».
«Подростки оговорили, идёт следствие», — пишет местный священник Константин Савандер.
Жительница карельской столицы Татьяна Васильева рассказала телеграм-каналу «Новости Петрозаводска и Карелии», что лично знакома с Зябкиным и осведомлена о том, как он общался с ее детьми и проводил мероприятия с их участием в рамках работы руководителем клуба «Энергия». По ее словам, другие родители тоже «полностью поддерживают мнение о невиновности» педагога.
В защиту Зябкина выступил и его несовершеннолетний сын. Комментируя новость о задержании отца в одном из региональных пабликов ВК, подросток задался вопросом о том, «сколько им [подавшим заявление в полицию] заплатили», и назвал обвинения «мерзкой ложью».