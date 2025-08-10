В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в одном из домов были обнаружены мертвыми двое маленьких детей и и их мать. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

Тела женщины и ее детей обнаружили утром 10 августа при вскрытии квартиры на улице Бардина в Ленинском районе Екатеринбурга. По предварительным данным следствия, женщина убила детей, после чего покончила с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних (ч. 2 ст. 105 УК).

Женщине было 49 лет, ее сыну ― девять, дочери ― три года, уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В полицию обратилась мать погибшей после того, как не смогла связаться с дочерью. Она отметила, что у женщины была депрессия, из-за которой она «может наломать дров».

«Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу», ― рассказал Горелых.

При осмотре квартиры полицейские не обнаружили следов ограбления и хищения ценностей.

Мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, семья характеризовалась положительно и не состояла на психиатрическом учете. Сын умершей должен был пойти в третий класс, дочь ходила в детсад. Полиция и следователи выясняют причины, которые могли побудить женщину к убийству детей и суициду.

Прокуратура Свердловской области проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, сообщили в ведомстве.

По данным E1.ru, умершую звали Ляна, она работала специалистом по УЗИ. По одной из версий, она могла ввести детям некие препараты, после чего покончила с собой. После обнаружения тел в доме перекрыли газ, пишет издание. По предварительным данным, которые приводит Ural Mash, она убила детей ножом.

Бывшие коллеги говорят, что женщина растила детей одна. Утверждается, что она родила их с помощью процедуры ЭКО. Одна из коллег описала Ляну как «веселую и отзывчивую». Другая коллега заявила, что женщина «действительно была в депрессии», жаловалась на сильную усталость и «неуправляемость» сына.

По словам одной из соседок, в последнее время Ляна стала менее общительной, а у ее сына «были видны по поведению отклонения». Он не гулял со сверстниками, а только с матерью, утверждает собеседница E1.ru. При этом она назвала женщину «адекватной».

«Мы в шоке все, шума никогда не было в этой семье. Спокойно жили, все хорошо. Мы дружили, 45 лет знали друг друга», — рассказал изданию другой сосед.

Пациенты клиники, где работала Ляна, писали в отзывах о ее пренебрежительном отношении и подавленном состоянии, сообщает Shot.

По данным Ural Mash, женщина ходила к психологу и жаловалась в соцсетях на тяжелую депрессию после рождения дочери, агрессивное поведение сына и наличие у него синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По ее словам, ребенок не контролировал себя, матерился, дрался, бил родных, показывал им гениталии и угрожал убийством.