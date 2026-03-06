Ранний натюрморт одного из основателей художественного объединения «Бубновый валет» Роберта Фалька, принадлежавший министру иностранных дел СССР Андрею Громыко, был выставлен на торги. Это следует из информации на сайте аукционного дома «Литфонд».

Картина «Натюрморт с золотой вазой», датированная 1909 годом, будет представлена 7 марта на «Аукционе сезона. Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства». В карточке лота указано, что его стартовая цена составляет 1 рубль, а лидирующая ставка — 9 млн рублей.

«Было в собрании А.А. Громыко, Москва, дар В.С. Семенова, Москва, приобр. в комиссионном магазине г. Москвы», — отмечается в описании лота.

Как следует из записи в книге «Живопись Р.Р. Фалька. Полный каталог произведений», картину «Натюрморт с золотой вазой» художник написал в Прокунине. Она была подвергнута технологическому исследованию с применением ультрафиолетового и инфракрасного диапазона излучения, рентгенографии, химическому и стилистическому анализу.

В экспертном заключении научно-исследовательской независимой экспертизы указано, что подпись Фалька, нанесенная по сухому красочному слою, имеет общие с ним признаки старения и не вызывает сомнений в подлинности по характеру начертания.

Как отметила эксперт НИНЭ им. П. М. Третьякова Юлия Чайкина, натюрморт в полной мере отражает живописно-стилистическую манеру художника конца 1900-х годов, когда он проходил обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Отмечается, что произведений Фалька, созданных в этот период, почти не сохранилось.

«В выборе и подаче предметов на исследуемом полотне еще чувствуется влияние Константина Алексеевича Коровина, у которого Фальк учился на последних курсах. Изящная ампирная ваза с голубой чашечкой с блюдцем являлись частыми атрибутами коровинских натюрмортов. В последующие годы Фальк пойдет по пути упрощения форм и объемов. Набор предметов тоже станет иным», — говорится в тексте заключения.

Помимо этого, на аукционе также будет представлена еще одна картина из коллекции Громыко — пейзаж «В лесу» работы Альберта Бенуа. Стартовая стоимость лота составила 1 рубль, лидирующая ставка — 1,4 млн рублей.

Ранее на аукционах «Литфонда» также выставлялись другие произведения из коллекции Громыко: «Пейзаж. Грабье» Витольда Бялыницкого-Бируля, «Русский мотив» Николая Терпсихорова, «Парусник у берега моря» Алексея Боголюбова, «Летний пейзаж» Петра Суходольского, «Базар в Чебоксарах» и «Кремль в Зарайске» Павла Радимова, «Антоновка» Николая Ромадина, «Парижский бульвар» Влодзимежа Закшевского, «Суздаль» Ильи Глазунова и т.д.