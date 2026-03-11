В России обсуждается вероятное привлечение маркетплейсов к выборам в Госдуму в сентябре 2026 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три анонимных источника, близких к администрации президента. Возможности площадок могут использовать для повышения явки и увеличения результата «Единой России» (ЕР).

Возможное использование онлайн-площадок рассматривается, поскольку они стали «привычным каналом общения с гражданами». Как рассказал один из собеседников издания, проект, нацеленный на коллективное формирование образа будущего страны, уже получил название «Карточки будущего».

Такие карточки могут появиться в ленте покупателя рядом с другими товарами. Пользователям предложат положить в корзину набор «социальных опций»: школы, благоустройство, инфраструктура.

«Грубо говоря, идея такая: собери свое будущее на маркетплейсе. “Товары” будут олицетворять и ценностные понятия — например, крепкая семья и т. д», — рассказал источник.

Потребители, которые добавят в корзину такие карточки, получат промокоды и возможность поучаствовать в розыгрышах. После этого в приложении появится связка с «народной программой» «Единой России» с призывом принять участие в выборах очно или дистанционно.

Источники «Ведомостей» подчеркивают, что конкретные механизмы пока не прорабатывались, а сама идея носит скорее проектный характер. Представитель Wildberries & Russ в ответ на запрос издания заявил, что компания не ведет подобных обсуждений.

Логику таких потенциальных проектов руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров объяснил тем, что инфраструктура маркетплейсов позволяет напрямую взаимодействовать с миллионами потребителей, а также сотрудниками компаний — работниками распределительных центров, водителями и курьерами.

По его словам, за годы работы площадки собрали огромный массив данных о предпочтениях клиентов, потребительском поведении, примерном уровне доходов и приблизительном составе семьи.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал внедрение маркетплейсов в электоральный процесс «вполне логичным шагом» с точки зрения легитимации результата и явки. Однако он предупреждает, что слишком очевидная и прямая агитация может оттолкнуть людей.

Выборы в Государственную думу девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года, сообщала ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Общее количество мест остается прежним — 450 депутатов. Из них 225 изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам.