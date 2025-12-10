Карты национальной платежной системы «Мир» продолжат функционировать на постоянной основе. Такое решение было принято советом участников и пользователей платежного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом сообщили РБК в пресс-службе организации.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин пояснил, что продление срока действия пластиковых карт — «исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру».

При этом в НСПК планируют поэтапно сокращать долю транзакций, которые проводятся в отложенном и офлайн-режимах, например, при покупках на борту самолета или оплате проезда. К 2028 году их количество должно составить не более 2,5%, поскольку такие операции сложнее оперативно проверить банку. Полный отказ от подобных транзакций намечен на 2030 год.

«Замена “пластика” на новый — это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей карт “Мир”, которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — отметил Дубынин.

Также в НСПК рекомендуют держателям своевременно блокировать и уничтожать карты в случае их утери, чтобы минимизировать риски несанкционированного использования.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году, полностью принадлежит Банку России, а первые карты «Мир» появились год спустя. Изначально они стали обязательными для получения зарплат бюджетниками, пенсий и пособий. После ухода с российского рынка международных платежных систем Visa и Mastercard в 2022 году НСПК стала монополистом, а все транзакции по российским картам стали обрабатываться через ее инфраструктуру. Впервые практика продления работы карт с истекшим сроком была введена во время пандемии коронавируса.

В июле 2025 года в Банке России анонсировали планы по ограничению срока действия таких карт. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина объяснила, что это связано со снижением их количества и мерами по противодействию мошенничеству:

«Сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует разным фродным операциям».

Ограничения для части операций по просроченным картам «Мир» должны вступить в силу к февралю 2026 года, как заявлял лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин.