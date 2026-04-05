Сооснователь и экс-гендиректор «Лаборатории Касперского», президент ГК InfoWatch и глава правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская извинилась перед Роскомнадзором за пост о том, что ведомство «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушило половину сервисов Рунета».

На масштабные проблемы в работе цифровых сервисов банков и системы быстрых платежей (СБП) россияне жаловались 3 апреля. Сбой затронул Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Ozon Банк и сервис доставки «Самокат».

О чем таком написала Касперская, за что ей пришлось извиняться

Комментируя ситуацию у себя в телеграм-канале, Касперская объяснила ее тем, что «наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика» — то есть VPN. Она косвенно сравнивала случившееся с «вражеским налетом» и «атакой внешних акторов или злых иностранных хакеров».

В своей оценке Касперская ссылалась на результаты своего обсуждения проблемы с «технарями, которые хорошо разбираются в трафике». Пересказывая их мнение, она утверждала, что «не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета».

По словам Касперской, технологии VPN широко используются российским госсектором, который в 2025 году потратил 20 млрд рублей на оплату доступа к этим сервисам.

«VPN-тоннели пронизывают весь трафик Сети, используя различные протоколы. Часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками. Если попробовать заблокировать эти протоколы, получится то, что мы наблюдали вчера. <…> Чем больше усилий и ресурсов будет вложено в блокировщик, тем хуже все будет работать», — заявляла соосновательница «Лаборатории Касперского».

Она советовала россиянам обналичить деньги и «делать скрины интересных сайтов» для просмотра офлайн, а также прогнозировала, что в банковском сбое официально обвинят «внешних врагов, которые заблокировали когда-то любимый нами Рунет».

Перед кем извинилась Касперская — и кого при этом обвинила

В следующем посте Касперская пишет, что глава РКН Андрей Липов в личном разговоре объяснил ей причины сбоя, причиной которого, оказывается, стали неполадки во внутренних системах Сбера.

Поскольку Сбербанк системообразующий и на его инфраструктуру сильно завязаны другие банки, сбой в нем привел к сбоям в некоторых других банках и в СБП, передала соосновательница «Лаборатории Касперского» объяснения Липова.

В извинительном посте она называет Роскомнадзор «уважаемым ведомством» и выражает сожаление по поводу того, что ранее сделала «поспешные выводы».

При этом Касперская дала понять, что таких публикаций, как ее пост с гипотезой о связи блокировок и банковского сбоя, могло бы не быть — или появиться гораздо меньше, — если бы профильные ведомства поддерживали «прямую коммуникацию» с россиянами.

«Ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями случившегося. Объяснения Сбербанка очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось», — констатировала она.

Поскольку в день банковского сбоя глава Минцифры Максут Шадаев выступил с заявлением о блокировке VPN, многие логически связали одно с другим, пояснила Касперская.

Она признала, что Роскомнадзор — «исполнитель», не уполномоченный делать «самостоятельные политические заявления».

«Значит, эти заявления должны делать представители Минцифры или правительства», — рассуждает Касперская.

Она обвинила министерство, само название которого подразумевает «массовые коммуникации», в полном отсутствии диалога с IT-сообществами.

«Все диалоги сводятся к требованию «вы молчите и главное — ничего не публикуйте». А принимаемые технические решения вызывают иногда прямо оторопь и желание как минимум получить разъяснение. <…> Вот как раз хотелось бы видеть больше связи с народом и больше коммуникаций», — подытожила Касперская.

Что было дальше

В следующем посте, опубликованном уже сегодня, Касперская проанализировала экономические аспекты блокировки Telegram, которые сама называет «очевидными». Она напомнила, что этот мессенджер является крупной рекламной площадкой, потеря которой будет критичной для «многих мелких бизнесов».

По словам Касперской, один ее знакомый из-за перспективы запрета Telegram уже «просчитывет ближайшее банкротство», поскольку в предлагаемом на замену «суверенном мессенджере» отсутствуют наработанные годами рекламные возможности, в том числе аудитория.

«Малый бизнес же не может приказать потенциальным клиентам немедленно поставить себе другой мессенджер, чтобы они увидели там рекламу и подписались на сервис. <…> Медийщикам этот нырок пережить проще, а малый бизнес может и не вынырнуть из-под поверхности, не хватит кислорода», — прогнозирует Касперская.

Она задается вопросом о том, просчитывал ли кто-то с участием ФНС и Минэкономразвития возможные последствия запрета Telegram для малого бизнеса и российского бизнеса в целом.