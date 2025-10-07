Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, возложившая частичную ответственность за начало СВО на страны Балтии и Польшу, — одна из «самых вредных политиков» для Европы за последние 100 лет. Об этом в соцсети X заявил бывший польский премьер Матеуш Моравецкий.



«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она входит в число самых вредных для Европы немецких политиков за последнее столетие», — заявил Моравецкий.

Кроме того, слова Меркель также раскритиковал председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. В соцсети X политик заявил, что ее интервью «бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии».



Также заявление Меркель раскритиковал бывший посол Польши в США Марек Магеровски. Он отметил, что СМИ исказили смысл слов бывшей главы немецкого правительства, но при этом назвал ее пребывание у власти «одной большой катастрофой для Германии и Европы».

Ранее Меркель в интервью венгерскому видеоподкасту Partizán заявила о том, что Польша, Эстония, Латвия и Литва фактически сорвали попытку запустить новый формат диалога между Евросоюзом и Россией, что в итоге привело к началу конфликта между Москвой и Киевом.

По ее словам, она и президент Франции Эммануэль Макрон предложили провести прямые переговоры с другими лидерами незадолго до проведения СВО. Но коалиция стран Восточной Европы, включая Польшу, выступила против этой идеи, заявила Меркель.

Политик считает, что конструктивный диалог с Владимиром Путиным помог бы разрешить украинский кризис. Однако, добавила она, страны ЕС сопротивлялись, опасаясь, что Брюссель не сможет выработать единую и решительную позицию по отношению к Москве. Это стало одним из факторов, подтолкнувших Россию к началу спецоперации на Украине, заявила экс-канцлер.

Во время беседы Меркель также сообщила, что ранее пыталась инициировать новый механизм переговоров на уровне ЕС и Кремля.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем начался конфликт», — подчеркнула Ангела Меркель.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил накануне, что перед началом СВО многие страны не понимали Россию, включая Германию и саму Меркель. По его словам, экс-канцлер считала, что «страны Балтии ошибаются» и нужно вести диалог с Москвой.

«Я был хорошо осведомлен о взглядах Меркель, но я поражен тем, что после всего, что произошло на Украине, она все еще так думает», — сказал Кариньш.

The Telegraph пишет, что усугублению отношений Польши и Германии в том числе способствует спор по поводу безопасности границы. Недопонимание произошло после того, как немецкое правительство усилило проверки мигрантов и просители убежища начали возвращаться в Польшу.