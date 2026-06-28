Британские силы специального назначения получат £500 млн в рамках масштабного пересмотра оборонных расходов страны, пишут Sky News и The Independent. Среди приоритетов — высокоскоростные катера для скрытной переброски бойцов, ударные БПЛА и транспортные корабли для высадки десанта. Особый акцент сделан на операциях на Крайнем Севере, включая район Арктического круга, из-за активности России, отмечают издания.

Как уточняют Sky News и The Independent, новые катера могут использоваться для тайной переброски бойцов, в том числе в операциях вроде задержания танкеров так называемого «теневого флота» России.

Около £100 млн из выделенной суммы направят на новые технологии — безэкипажные морские суда, «коммуникации следующего поколения» и ударные дроны. В документе также обозначены приоритеты «боевой готовности» и «комплексной автономии»: к этому, помимо беспилотников, относятся и наземные роботизированные машины.

Пересмотренный план — Defence Investment Plan (DIP) — формируется под руководством нового министра обороны Дэна Джарвиса, назначенного в начале июня. По данным The Independent, ему удалось согласовать с Казначейством еще £1 млрд сверх первоначально предложенных £13,5 млрд — эту сумму его предшественник Джон Хили счел недостаточной и покинул кабинет в знак протеста.

По данным Sky News, в финансовом году 2024/25 Великобритания потратила на оборону £60,2 млрд.

«Мы инвестируем в новые ударные дроны, высокоскоростные катера и десантные транспортные корабли, чтобы дать спецназу оснащение, необходимое для опережения противника и защиты страны. План оборонных инвестиций должен обеспечить передовые силы самым современным оборудованием, чтобы они могли продолжать свою важнейшую работу в условиях все более опасного мира», — заявил Джарвис.

Минобороны Великобритании также сообщило, что план предполагает сотрудничество с Норвегией — союзником по НАТО, с которым Лондон взаимодействует на фоне роста российской активности на Крайнем Севере.

DIP планируют опубликовать до 7 июля — в преддверии саммита НАТО в Турции. Уходящий премьер-министр Кир Стармер намерен обнародовать документ, хотя крупные политические решения в правительстве по большей части заморожены из-за предстоящей смены власти.

Изначально документ должны были представить еще в прошлом году, но публикацию отложили из-за разногласий в правительстве по военному бюджету.

Военное командование рассчитывает заручиться поддержкой нового премьера в вопросах финансирования армии и флота. Наиболее вероятным преемником Стармера считается Энди Бёрнем. При этом СМИ не исключают, что новый глава правительства может пересмотреть параметры военного финансирования, что способно замедлить выполнение уже взятых обязательств.