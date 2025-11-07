Казахстан и США заключили договор о сотрудничестве в сфере критически важных материалов. Документ в Вашингтоне подписали министр торговли США Говард Латник и министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев.

Меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов был заключен по итогам прошедшей встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министром торговли Говардом Латником и специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

На встрече Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан «поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готов вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества». Он также подчеркнул, что «перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса».

Подписание соглашения о сотрудничестве в части критически важных материалов было ожидаемым, поскольку оно активно обсуждалось во время визита в Казахстан 28—29 октября делегации Государственного департамента США во главе с заместителем госсекретаря Кристофером Ландау и спецпосланником по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Пока не ясно, насколько подписанный меморандум будет носить обязывающий характер либо будет рамочным. Однако у американского бизнеса есть прямой интерес к месторождениям критически важных материалов, расположенных на территории Казахстана.

Так, в сентябре 2025 года должны были начаться разведочные работы на месторождении редкоземельных металлов «Акбулак» в Костанайской области Казахстана. Для этого в марте 2025 года было официально оформлено совместное предприятие Akbulak REE Ltd, в котором доля американской инвестиционной компании Cove Capital составляет 75%, а доля казахстанской государственной горнорудной компании АО НК «Тау-Кен Самрук» — 25%.

По данным председателя правления «Тау-Кен Самрук» Наримана Абсаметова, прогнозные запасы месторождения (неодим, диспрозий и тербий, необходимые для производства магнитов) оцениваются в 349 тысяч тонн.

Еще одним предметом интереса Cove Capital в Казахстане является месторождение «Гремячинское» в Восточно-Казахстанской области, где компания ведет изыскательские работы на наличие редких металлов.

Однако наиболее серьезный проект Cove Capital в Казахстане — это два вольфрамовых месторождения, «Северный Катпар» и «Верхние Кайракты», в Карагандинской области. Эти участки представляют собой одно из крупнейших в мире вольфрамовых месторождений с запасами более 410 тысяч тонн. По обоим объектам уже подготовлены отчеты по запасам, соответствующие международным стандартам JORC, и разработано технико-экономическое обоснование. Планируемые инвестиции в проект оцениваются в $1,1 млрд.

По данным агентства Bloomberg, Cove Capital уже несколько месяцев ведет переговоры с казахстанским Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», но сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны как минимум одной китайской компании, поддерживаемой государством, которая готова платить больше рыночной цены.

По словам некоторых источников Bloomberg, Cove Capital «нужна поддержка США, чтобы получить финансирование, необходимое для завершения сделки».

Как пишет Bloomberg, в ходе переговоров обсуждалось «создание совместного предприятия между Cove Capital и Фондом национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына», которое будет управлять рудником, а также развивать производство и переработку в Казахстане». Затем, по данным агентства, вольфрам будет поставляться в США для оборонных и коммерческих целей, сообщили источники. «Казахстан будет получать долю прибыли, но Cove Capital станет основным владельцем проекта», — пишет Bloomberg.