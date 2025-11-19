Казахстан через суд требует $15 млн от нескольких компаний и частных лиц, связанных с разработкой крупнейших нефтяных месторождений страны — Кашаган и Карачаганак. Большинство ответчиков связано с подразделениями итальянской компании ENI которая возглавляла консорциум по их разработке. Так, в один из контрактов 11 раз вносились изменения, в результате чего его стоимость выросла в шесть раз.

В основе иска, поданного Казахстаном в Швейцарии, лежат доказательства, полученные в ходе расследования уголовных дел в Италии и США. С их помощью Казахстан надеется убедить судей в том, что ответчики были причастны к масштабной коррупционной схеме, основанной на взятках, сообщает агентство Bloomberg.

В своем иске Казахстан сообщил, что подрядчики, оказывающие услуги ENI в стране, «организовали незаконную схему» для заключения контрактов с завышенной стоимостью. По данным истца, в один из контрактов 11 раз вносились изменения, в результате чего его стоимость выросла в шесть раз с первоначальных $88 млн до более 490 млн.

Коррупционная схема, следует из иска, работала при разработке нефтегазовых месторождений Кашаган и Карачаганак. В ней участвовали подрядчики итальянской ENI, возглавлявшей работы консорциума западных компаний, которые разрабатывала их, а также частные лица. Оба месторождения — стратегическое для Казахстана, на них приходится около 30% добычи нефти в стране. Суммарный объем инвестиций в их разработку составил около $80 млрд.

Акционерами консорциума, который разрабатывает Кашаган являются итальянская ENI, французская Total, американская ExxonMobil, японская Inpex, китайская CNPC и казахская госкомпания Казмунайгаз.

ENI присутствует и в консорциуме по разработке Карачаганака. Также в нем участвуют также американские Shell, и Chevron, Лукойл и Казмунайгаз.

Ранее казахское государственное предприятие PSA, через окружной суд США по Южному округу Техаса, пыталось получить доказательства у Максата Иденова. Они должны были использоваться в швейцарском иске.

Максат Иденов занимал должность первого вице-президента газахской госкомпании «Казмунайгаз» (КМГ) и от ее лица вел переговоры с консорциумом западных компаний по разработке ключевых нефтяных проектов Казахстана. В июле 2010 года он, находясь в зарубежной командировке, подал заявление об увольнении из КМГ и начал работу в дочерней структуре ENI — компании Eni US Operating Co. Inc., где занялся стратегическим развитием.

«Максат Иденов, занимавший в то время пост вице-президента и управляющего директора в государственной компании Казахстана КазМунайГаз (KMG), участвовал в проектах и, по данным из итальянских уголовных дел, был одним из казахстанских должностных лиц, с которыми нелегально взаимодействовали ответчики. Он имел личные отношения с некоторыми из них и, согласно документам, мог получить выгоду от этой схемы. В настоящее время он занимает пост главы стратегического развития и развития бизнеса в Eni US — аффилированной компании к тем, что участвовали в субподрядной схеме», — говорится в тексте заявления.

Весной 2023 года, правительство Казахстана подало иски в международный арбитраж к операторам своих крупнейших месторождений на $16,5 млрд. Для Кашагана иск охватывает период с 2010 по 2018 годы, для Карачаганака — с 2010 по 2019 годы.