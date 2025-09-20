В Казахстане идет расследование незаконной выдачи россиянам карт местных банков — в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении индивидуального идентификационного номера (ИИН), без которого невозможно оформить «пластик». Правоохранительные органы интересуют владельцы карт, получившие ИИН дистанционно за последние два года, когда это было запрещено в Казахстане, но активно предлагалось в России. В этот период ИИН оформили более 240 тыс. граждан РФ.

Россиян, получивших карты банков Казахстана в 2024-2025 годах, вызывают на допросы в полицию. По данным RTVI, пока в поле зрения правоохранительных органов республики находится несколько сотен граждан России, но в ближайшие месяцы их может стать в несколько раз больше.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане нужен для получения доходов на территории республики, любых цифровых государственных услуг, уплате налогов, покупке имущества, оформления разрешительных и регистрационных документов и т.д. Его могут получить и граждане, и иностранцы, которым без ИИН не откроют счет ни в одном казахском банке. Этот номер также необходим иностранным гражданам, если они руководят компаниями или филиалами юрлиц-нерезидентов в Казахстане.

До 2024 года в республике действовали достаточно либеральные правила получения ИИН. В частности, его можно было оформить дистанционно, из другой страны. У россиян интерес к получению казахстанского ИИН резко вырос после начала специальной военной операции (СВО) на Украине и введения санкций против финансового сектора РФ. Министерство цифрового развития Казахстана сообщало, что в 2022 — 2024 годах около 695 тысяч россиян получили ИИН и оформили карты местных банков.

В феврале 2024 года казахстанские власти запретили дистанционно выдавать ИИН. Получается, что оформить банковскую карту из-за рубежа тоже стало нельзя. Но в российских соцсетях эту услугу продолжали предлагать. В июне 2024 года депутат нижней палаты парламента Казахстана Мурат Абенов отправил в Минцифры запрос по поводу таких объявлений в Министерство цифрового развития.

Ему ответил тогдашний глава ведомства Багдат Мусин. Он отрицал возможность получить ИИН из-за границы и утверждал, что Halyk Bank, Jusan Bank, Freedom Finance и банк Центркредит, которые до февраля 2024 года выдавали карты дистанционно, прекратили эту практику.

Но в марте 2025 года МВД Казахстана сообщило о возбуждении уголовного дела по поводу удаленной выдачи банковских карт и аннулировании ИИН, оформленных «с нарушением процедур». Глава комитета миграционной службы ведомства Аслан Аталыков, сославшись на тайну следствия, не назвал ни статью, по которой завели дело, ни хотя бы одну фигурирующую в нем организацию или банк. Он лишь уточнил, что расследование ведет Следственный департамент.

«Когда следствие будет завершено, тогда, наверное, его смогут прокомментировать мои коллеги», — заявил чиновник.

При этом, по данным МВД Казахстана, в 2024 году местный ИИН оформили 233 тысячи россиян, а за первый квартал 2025 года — 9 тысяч человек. Нацбанк республики объявлял о намерении сократить выдачу банковских карт нерезидентам еще в 2023 году — как раз когда их активно получали граждане РФ. В 2025 году власти страны объявили об ужесточении надзора в финансовом секторе, включая контроль за банковскими услугами иностранцам.