Казахстан стал лидером по объемам материальной поддержки ветеранам к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подсчитал портал TopNews.kg.

Казахстан ежегодно оказывает финансовую поддержку почти 33 тыс. граждан, включая тружеников тыла, вдов погибших и ветеранов-инвалидов. На такие выплаты из бюджета в 2026 году выделили свыше 3,3 млрд тенге (более 530 млн руб.). Каждому ветерану Великой Отечественной войны в Казахстане выплатили по пять млн тенге (более 800 тыс. руб.). Всего в стране осталось 57 тыс. таких ветеранов, сообщает TopNews.kg.

По уровню оказываемой ветеранам материальной поддержки Казахстан занимает лидирующую позицию среди стран СНГ. В Узбекистане единовременная выплата ветеранам в 2026 году к Дню Победы составила 30 млн сумов (183,5 тыс. руб.), а в Беларуси — пять тысяч белорусских рублей (131,3 тыс. руб.).

В России к годовщине Победы ветеранам положена федеральная выплата в размере 10 тыс. руб. Также есть региональные надбавки: в Москве и Московской области — до 70 тыс. руб., в Ярославской области — 50 тыс. руб., в Белгородской области — 25 тыс. руб.