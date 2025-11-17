Министерство культуры и информации Казахстана разрабатывает поправки в законодательство с целью борьбы с недостоверной информацией, деструктивным контентом и нецензурной бранью. Поправки ужесточают требования к пользователям соцсетей, вводят обязательную регистрацию каналов, а также штраф за невыполнение предписаний и брань.

Весной 2025 года казахстанские власти объявили о намерении жестко бороться с распространением фейков и «дестабилизирующей информацией».

В апреле министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что позиция ее ведомства базируется на усилении «ответственности за сознательное распространение фейков и дестабилизирующей информации». По словам министра «анонимность не должна быть щитом для провокаторов, и правила должны быть одни для всех, как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве».

Уже летом в Казахстане был создан новый государственный орган — Центр по борьбе с дезинформацией. Его основной задачей стал мониторинг интернет-пространства и борьба с фейками. Параллельно, власти Казахстана начали активно изучать европейский, китайский и российский опыт контроля пользователей мессенджеров и онлайн-платформ для внедрения в стране.

По информации RTVI, «последней каплей» стали данные полученные Центром по борьбе с дезинформацией, что группы анонимных телеграм-каналов активно публикуют сообщения «якобы от неизвестных лиц» о подготовке в стране различных «противоправных действий, включая вооруженные нападения на школы Казахстана».

В комментарии информационному агентству Tengrinews.kz Балаева объяснила, что в Казахстане сложилась парадоксальная ситуация: закон запрещает распространение подобного контента, однако в случае выявления нарушений, привлечь анонимных пользователей “достаточно сложно”.

Поэтому дальнейшая работа, по словам министра, будет выстраиваться в стране по двум направлениям. Первое — введение обязательной процедуры регистрации телеграм-каналов, у которых более 10 тыс. подписчиков с предоставлением информации об их собственниках. Подобная мера уже апробирована в России. Второе направление связано с разработкой мер по «идентификации лиц, стоящих за анонимными каналами» и возможность их «дифференцированной блокировки» на территории Казахстана.

В случае, если собственники телеграм-каналов откажутся от регистрации, подчеркнула министр, их будет ожидать штраф. Размер его Балаева не уточнила. Глава ведомства уверена, что подобные меры необходимы «в отношении тех лиц, которые за маской анонимности распространяют деструктивный контент и негативно влияют на жизнь наших граждан».

Китайский опыт

Также Балаева сообщила, что министерство культуры и информации Казахстана для защиты граждан «от недобросовестной деятельности” намерено законодательно закрепить новую «обязанность для лиц, которые распространяют обучающий контент». Они будут обязаны сопровождать его уведомлением о наличии «соответствующего образования со сведениями диплома и (или) сертификата». Подобное требование уже введено в Китае.

Также министр отметила, что хотя власти Казахстана и сотрудничают с открытыми в стране представительствами TikTok, Telegram, Meta* и YouTube, однако этого недостаточно. Поэтому ее министерство предлагает позволить штрафовать онлайн-платформы, либо снижать их трафик.

«Подобные меры будут использоваться в случае неисполнения выданных нашим министерством предписания по удалению деструктивного контента», — отметила министр.

По словам Балаевой, при однократном нарушении штраф для собственников или представительств онлайн-платформ «за неисполнение предписаний» планируется в размере около 786 тыс. тенге (примерно 130 тыс. рублей), в повторном случае он достигнет 1,5 млн тенге (около 250 тыс. рублей), а также будут предприняты «меры по снижению трафика” онлайн-платформ.

Только для взрослых

Министерство также рассматривает и возможность введения в стране запрета на регистрацию в соцсетях детей до 16 лет.

Этого запрета добиваются и депутаты казахского парламента. В запросе направленном в правительство депутатом мажилиса (нижней палаты парламента) Жаркынбеком Амантаем сказано, что, согласно опросу, проведенного «Лабораторией Касперского» в 2024 году, у 88% детей в Казахстане есть смартфон. При этом 28% детей проводят свое свободное время в гаджетах, а каждый пятый родитель не знает, какая информация размещена на странице его ребенка в социальных сетях, 62% родителей не используют никаких специальных программ или ограничений для контроля экранного времени своих детей.

Также в запросе говорится, что 17% детей в возрасте 4-6 лет “совершают покупки в Интернете… что не только влечет за собой финансовые потери для родителей, но и представляет опасность для ребенка».

Депутат предложил использовать в Казахстане зарубежный опыт по ограничению доступа детей в соцсети, обратив внимание, что правительство Франции “законодательно запретило использование телефонов в школах для учащихся до 15 лет и законодательно урегулировало доступ детей к интернету”.

В свою очередь Балаева сообщила, что «опасность для детей представляют не только социальные сети, но и некоторые онлайн-игры”, где детей «буллят и осуществляют мошеннические действия».

«Подобные игры могут нести деструктивный контент, что негативно влияет на психику детей”, — уверена министр культуры.

Она подчеркнула, что ведомство совместно с другими государственными органами рассмотрит вопрос правового регулирования игр.

Помимо этого, власти Казахстана приняли решение штрафовать на 320 тыс. тенге (около 53 тыс. рублей) за использование ненормативной лексики в социальных сетях, а также в ближайшее время регламентировать онлайн-казино, букмекерские и стриминговые платформы.

Илья Никитин