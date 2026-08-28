В Казахстане 23 августа состоялись выборы в новый однопалатный парламент Курултай. 110 из 145 мандатов получила пропрезидентская партия «Адилет». Курултай был учрежден вместо прежнего двухпалатного парламента в соответствии с новой конституцией Казахстана, принятой на общенациональном референдуме в марте. Новая конституция также «обнулила» нынешний срок полномочий президента Касыма-Жомарта Токаева и позволила ему снова баллотироваться в 2029 году. Сам Токаев пока официально не объявлял о таких намерениях. Как изменилась внутренняя и внешняя политика Казахстана в последние годы — об этом эксперты рассказали в эфире RTVI.

На выборах Курултай казахстанцы теперь голосуют только за партии. Одномандатные округа, восстановленные в 2022 году, снова упразднены.

«Самое главное, чего лишился парламент, — это выборов по одномандатным округам, где могли войти в состав независимые депутаты которые иногда выглядели достаточно независимо, если не сказать даже дерзко со своими оппозиционными выступлениями, со своей критикой властью», — заявил политолог Аркадий Дубнов*.

В Казахстане пытаются «выстроить меритократию», заявил политолог Таир Нигманов. «Чтобы на тех или иных местах [во власти] были люди, которые заинтересованы не в каком-то личном обогащении, славны не хорошим именем и родственными связями, <…> которые будут, скажем так, скромно и без лишнего пафоса выполнять свою работу», — утверждает Нигманов.

Что касается внешней политики, то по статистике за последние пять лет позиция Астаны во время голосований в ООН чаще совпадала с позицией Пекина, чем Москвы. В структуре экспортеров из Казахстана первое место занимает Китай, а доля России с 2023 года упала с 12,4% до 8,6%.

Однако, по словам завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, «огромный товарооборот» Казахстана с Китаем отчасти представляет собой «скрытый товарооборот России с Китаем за счет параллельного импорта».

«Тот объем товаров, который поставляется Китаем в Казахстан, сложно может быть усвоен рынком Казахстана, который на самом деле достаточно ограничен — 20 млн человек с высокой по меркам Центральной Азии покупательной способностью, но все-таки недостаточной, чтобы переваривать импорт товаров на десятки миллиардов долларов», — пояснил Притчин.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов