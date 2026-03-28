В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным наводнением, сообщила администрация города. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что во многих районах и городах республики критическая ситуация из-за сильнейших дождей и шквалистого ветра.

«В Махачкале введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Службы переведены на усиленный режим работы, проводится ликвидация последствий, будет организована помощь пострадавшим жителям», — говорится в заявлении городских властей.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов рассказал, что с утра лично объехал город и дал дополнительные поручения ответственным службам. На заседании комиссии городской администрации по предупреждению и ликвидации ЧС Салавов поручил докладывать ему обо всех, кто «не работает».

Он отметил, что сейчас властям приходится работать «в два раза больше из-за того, что наши коллеги вовремя, в правильное время, в летнее, не дорабатывали». Салавов добавил, что когда все сделано вовремя, то это способствует минимизации рисков.

«Бросать все это на погодные условия, конечно, нельзя. А куда мы с вами делись? Куда наука делась? Куда наши полномочия, наши компетенции, наши финансы? Для чего мы сумасшедшие цены закладываем именно на вопросы по ЧС? Эту работу нельзя останавливать», — сказал он.

Глава города уточнил, что если кто-то «не будет понимать, то, конечно, будем привлекать сразу»: «Каждый будет отвечать за свое бездействие, халатность».

«Вызывайте всех на работу. Понятно?» — обратился мэр к членам комиссии.

По данным Салавова, пострадали частные дома на нескольких улицах, в том числе около 20 домовладений на улице Заречной. Сейчас специалисты занимаются расселением 60 человек, чье жилье пострадало от осадков. После оценки ущерба им будут выплачены денежные компенсации и предоставлена социальная поддержка.

В работе задействованы более 40 человек и около 30 единиц спецтехники, которые непрерывно расчищают ливневую канализацию — работы, как подчеркивает администрация города, не прекращались ни на час.

Кроме того, из-за непогоды на имущество граждан рухнули деревья, экстренные службы начали их распиливать и вывозить.

Махачкалу, как и многие другие населенные пункты Дагестана, затопило из-за сильных дождей. Улицы превратились в реки, потоки которых сносят машины, также отмечаются перебои с водой и светом. Людей из затопленных домов спасатели вывозят на лодках. На улице Акушинского пожарные с помощью тросов вытаскивали машины, полностью ушедшие под воду.

«Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию во многих районах и городах. Мы готовились к ухудшению погоды. Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений. Однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы», — написал Меликов в своем телеграм-канале 28 марта.

По его поручению вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, оперативные штабы отработали по всем направлениям: электроснабжение, водоснабжение, дорожная отрасль.

В 16 районах Дагестана и Махачкале частично ограничено электроснабжение — подтоплены как минимум три подстанции. От стихии также пострадали Дербент и Дагестанские Огни.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся в республике еще сутки — до 29 марта, а ветер усилится до 23 м/с. По информации республиканского управления МЧС, из-за непогоды без света остались 130 сел. Энергетики планируют восстановить электроснабжение к вечеру субботы.