Ущерб от действий кибермошенников в Москве за шесть месяцев в 2025 году составил 34 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве, полковник полиции Антон Кононенко.

«Преступления стали совершаться за миллион рублей и выше, мелких сумм уже практически нет. В сравнении с предыдущими годами сумма ущерба от действий кибермошенников в столице имеет тенденцию к росту», — рассказал Кононенко.

По его словам, если раньше сумма ущерба в основном составляла от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, то сейчас она начинается в среднем от 250 тыс. Собеседник агентства добавил, что в этой сфере уже и хищения на 1 млн рублей не редкость, а весной этого года был установлен и своеобразный антирекорд.

«Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве — 450 млн рублей», — заявил Кононенко.

В 2024 году в Москве выявили 64 тысячи киберпреступлений, сообщил полковник. Большая часть из них (80%) касалась дистанционного мошенничества. Кроме того, в этом списке оказались случаи доведения до самоубийства, клевета, принуждение к действиям сексуального характера, разврат, ложные сообщения о терактах, незаконный доступ к компьютерной информации и ее распространение.

Оставшиеся 10—15% — это в основном экономические преступления, уточнил Кононенко.

Полковник подчеркнул, что современные мошенники действуют очень продуманно. Они используют различные психологические техники и программы, чтобы завоевать доверие своих жертв.

«Если у человека нет денег на банковской карте, то преступники под разными предлогами убеждают его оформить кредит, заложить автомобиль в ломбард и даже продать квартиру», — рассказал он.

Жертвами кибермошенников чаще всего становятся пожилые люди. В основном это женщины старше 65 лет, отметил Кононенко. По его словам, каждое четвертое преступление сегодня совершается против этой категории граждан.