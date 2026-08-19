Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пхеньянский цирк, где давали представление в честь 81-й годовщины Дня освобождения. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК. Глава государства посмотрел акробатические номера «Канатоходцы» и «Взлетим выше», а еще «приобщился к волшебному миру фокусного искусства».

«Во всей стране царят радость и восторг народа, который отметил знаменательный день, гордый день рождения великой нашей Родины. В такой обстановке в Пхеньянском цирке прошло сводное цирковое представление Государственного цирка в честь 81-й годовщины освобождения Родины. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил представление», — передает агентство.

День капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа отмечают как в Северной, так и в Южной Корее. В Сеуле его называют «Праздник восстановления света», в Пхеньяне — «День освобождения Родины».

«Когда под приветственный марш товарищ Ким Чен Ын вошел в зрительный зал, все зрители приветствовали его бурными возгласами «Мансе!» [«Ура», «Да здравствует!»]» — продолжает ЦТАК.

По данным агентства, представление также «посмотрели руководящие кадры партии и правительства, потомки павших антияпонских революционеров и антияпонских патриотов, педагогический и технический персонал и воспитанники революционных училищ, руководящие работники министерств, центральных учреждений и ведомств Вооруженных сил, столичных заводов и фабрик, новаторы труда и учащаяся молодежь».

Ким Чен Ыну показали акробатические номера под названием «Канатоходцы» и «Взлетим выше», которые «получили Гран-при на международных цирковых фестивалях».

«Замечательные фольклорные акробаты, показывающие богатую эмоцию и живость, и сложные, отточенные цирковые номера хорошо показали облик развивающегося день за днем нашего циркового искусства. Своеобразные произведения известного нашему народу фокусника приобщили зрителей к волшебному миру фокусного искусства», — сообщает ЦТАК.

Какие именно фокусы показали главе КНДР, не сообщается.