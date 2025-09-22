Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что у него нет причин избегать переговоров с представителями Соединенных Штатов. По словам северокорейского лидера, у него остались «теплые воспоминания» о президенте США Дональде Трампе.

«Если США откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией, примут реальность и будут стремиться к подлинному мирному сосуществованию, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами. Лично у меня до сих пор сохранились теплые воспоминания о нынешнем президенте США Трампе», — цитирует его северокорейское новостное агентство ЦТАК.

Даже если США и их союзники будут призывать к денуклеаризации на «10, 20, 50 или даже 100 лет», тот факт, что КНДР обладает ядерным оружием, останется для них неизменным, «нравится им это или нет», добавил Ким Чен Ын.

«Мы никогда не откажемся от нашего ядерного оружия. Санкции, введенные враждебными силами, дали нам опыт, который сделал нас сильнее, воспитал стойкость и сопротивление, которые невозможно сломить никаким давлением. Никогда не будет никаких переговоров с противниками, которые подразумевают обмен чем-либо ради снятия санкций», — подчеркнул северокорейский лидер.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что примет сделку между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая потребует от Пхеньяна прекратить производство ядерного оружия, а не уничтожить весь его арсенал.

Южнокорейский лидер признал, что десятилетия санкций ООН не смогли помешать КНДР расширять и совершенствовать арсенал ядерного оружия.

«Реальность такова, что предыдущий подход санкций и давления не решил проблему, а усугубил ее», — добавил Ли Чжэ Мен.