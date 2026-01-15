В течение полутора месяцев — с 22 апреля по 7 июня 2026 года — аэропорт города Кирова прекратит прием и отправку авиарейсов, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. Временное закрытие авиагавани региональной столицы связано с масштабным ремонтом взлетно-посадочной полосы.

В сообщении уточняется, что ремонт ВПП кировского аэропорта Победилово будет проводиться на средства, выделенные из федерального бюджета по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Общий объем финансирования работ превысит 2 млрд рублей, добавили в правительстве.

За полтора месяца, указанные в пресс-релизе, взлетно-посадочная полоса Победилово будет «полностью обновлена», и это позволит повысить безопасность полетов, сообщили в правительстве Кировской области.

С учетом отсутствия воздушного пассажирского сообщения на период ремонта ВПП региональный Минтранс планирует запустить в Киров дополнительные железнодорожные составы.

Победилово находится в 22 км от центра Кирова, имеет статус аэропорта федерального значения и обслуживает региональные внутрироссийские рейсы. Он появился в 1941 году как резервный военный аэродром. В 1969 году на той же площадке построили гражданский аэропорт. Сначала он назывался просто «Кировским аэропортом», а народное название Победилово — в честь ближайшего поселка — официально получил лишь в 2012 году.

В 1992 году на фоне экономических проблем аэропорт перестал принимать самолеты местных пассажирских авиалиний, но при этом в 1996 году Кировское авиапредприятие осуществляло международные рейсы — например, в Берлин. В начале 2000-х годов Победилово на несколько лет опустело из-за высокой стоимости топлива, но уже в середине десятилетия возобновилось регулярное авиасообщение между Кировом, Москвой, Санкт-Петербургом, Анапой, Сочи и Симферополем.

С 2006 по 2013 годы ВПП кировского аэропорта модернизировали до класса Б. В 2014 году — к 650-летию Кирова — была завершена масштабная реконструкция Победилово, затронувшая помещения терминала и фасад здания, в котором появились бизнес-лаунж и зал повышенной комфортности, а также открылись долгое время законсервированный второй этаж и новый пункт досмотра.

В планах региональных властей — к 2035 году расширить географию полетов из Кирова за счет запуска рейсов в Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Тюмень, Новосибирск, Челябинск, Уфу, Омск, Воронеж и Екатеринбург, а также построить второй терминал.

В 2024 году проводилось онлайн-голосование за варианты нового названия кировского аэропорта — в честь известных уроженцев региона, — однако инициатива так и не получила развития.