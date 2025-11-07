С 2020 года Китай значительно расширил объекты, связанные с выпуском ракет, тем самым повысив возможности сдерживания военных сил США и доминирования в собственном регионе, пишет СNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков. Издание характеризует замеченную им тенденцию как «историческое наращивание производства».

Аналитики CNN выделили на китайской территории 136 объектов, связанных с производством ракет или ракетными войсками вооруженных сил КНР, которые контролируют ядерный арсенал страны. По их оценке, более 60% из этих объектов на спутниковых снимках за последние годы «продемонстрировали признаки расширения».

С начала 2020 года по ноябрь 2025 года площадь этих объектов — заводов, научно-исследовательских и испытательных центров — увеличилась более чем на 2 млн кв. км. Там появились новые башни, бункеры и искусственные насыпи, которые, по мнению CNN, «свидетельствуют о разработке оружия». Некоторые из них возникли на тех местах, где раньше находились сельскохозяйственные угодья и деревни.

«В некоторых случаях на снимках даже можно увидеть части ракет», — пишет издание.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями Уильям Альберк заявил CNN, что складывающаяся по спутниковым снимкам картина свидетельствует о стремлении Китая позиционировать себя как мировую сверхдержаву.

«Мы находимся на начальном этапе новой гонки вооружений, а Китай уже бежит спринт и готовится к марафону», — описал ситуацию эксперт.

По оценке CNN, спутниковые снимки «рисуют картину неотложного развития мощностей для производства новых и более совершенных ракет».

После прихода к власти в 2012 году лидер КНР Си Цзиньпин направил миллиарды долларов на покупку и модернизацию вооружения с целью превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в боевую силу «мирового класса». Он также укрепил Ракетные войска НОАК (РВНОАК) — элитный род войск, отвечающий за быстрорастущий арсенал ядерных и баллистических ракет, который назвал «ядром стратегического сдерживания, стратегической опорой положения страны как крупной державы и краеугольным камнем, на котором строится национальная безопасность».

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) на июнь 2025 года, за последние пару лет Китай наращивает арсенал ядерного оружия быстрее, чем любая другая страна, ежегодно увеличивая его примерно на 100 новых боеголовок.

При этом Союз обеспокоенных ученых (UCS) отмечает, что по общему количеству ядерных боеголовок Китай по-прежнему значительно отстает от США и России, на долю которых приходится в совокупности 90% мирового арсенала.

CNN пишет, что ракеты играют ключевую роль в стратегии Китая по сдерживанию ВМС США «на расстоянии вытянутой руки» от зоны у его побережья — с целью «потенциально отбить у Вашингтона желание прийти на помощь Тайваню» в случае обострения конфликта.

Эксперт по ракетным войскам Китая Декер Эвелет заявил изданию, что НОАК хочет «создать условия для вторжения на Тайвань» и поэтому наращивает боеспособность таким образом, чтобы противостоять попыткам США вмешаться. «Это стрельба по портам, стрельба по вертолётным базам, стрельба по базам снабжения… стрельба по всему, что теоретически может позволить оказать поддержку Тайваню», — пояснил он.