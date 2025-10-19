Китайские власти объявили о наличии у них «неопровержимых доказательств» организованных американской спецслужбой кибератак на государственное ведомство КНР, ответственное за хронометраж.

В официальном аккаунте Министерства государственной безопасности Китая в мессенджере Wechat появилось заявление о том, что 25 марта 2022 года Агентство национальной безопасности (АНБ) США воспользовалось уязвимостями в смартфонах некоторых сотрудников Национального центра службы времени и осуществило хакерские атаки для взлома этих устройств, чтобы получить данные, предназначенные для служебного пользования, включая пароли доступа к рабочим сервисам.

Мингосбезопасности КНР утверждает, что начиная с 18 апреля 2023 года АНБ США многократно использовало украденные с мобильных телефонов госслужащих данные, чтобы взламывать компьютеры в офисе Национального центра службы времени КНР.

Центр службы времени Китая находится в северо-западном городе Сиань и является важным государственным учреждением, предоставляющим услуги высокоточного определения времени китайскому правительству, гражданским службам, промышленным предприятиям и коммерческим компаниям. Он также предоставляет важные данные для расчёта международного стандартного времени.

По данным Мингосбезопасности КНР, для проведения хакерских атак АНБ использовало частные серверы, расположенные по всему миру. В Пекине подчеркнули, что предприняли дополнительные меры защиты от подобных взломов и провели тщательную проверку на предмет наличия других уязвимостей в технике, используемой сотрудниками Центра службы времени.

В последние годы власти западных стран и руководители работающих на их территории компаний неоднократно обвиняли китайских хакеров в кибератаках на свои компьютерные системы. Подобные обвинения участились после того, как из-за торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, обострились американо-китайские отношения.