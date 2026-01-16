С 1 января Китай полностью прекратил закупку электроэнергии из России, отказавшись даже от минимальных контрактных объектов, которые составляют около 12МВт. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, причиной такого решения стали высокие экспортные цены, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские. В связи с этим импорт электроэнергии для Пекина стал экономически невыгодным.

Собеседники «Коммерсанта» предполагают, что в текущем году экспорт электроэнергии, вероятнее всего, не возобновится. Вместе с тем Минэнерго России отмечает, что поставки могут быть запущены при получении соответствующего запроса от Китая и «достижении взаимовыгодных условий сотрудничества». Однако ключевым приоритетом для российской стороны остается «опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока», добавили в ведомстве.

Контракт на поставку электроэнергии между Москвой и Пекином был заключен в 2012 году, его действие заканчивается в 2037-м. За экспорт отвечает компания «Интер РАО», которая передает КНР излишки электроэнергии с Дальнего Востока, в основном выработки ГЭС «Русгидро». Как указывает «Коммерсантъ», за весь срок Россия должна была поставить Китаю около 100 млрд кВт•ч, или около 4 млрд кВт•ч в год.

Формула цены на электроэнергию, которую устанавливает документ, не раскрывается. По оценке газеты, она может быть привязана к одноставочной цене на Дальнем Востоке с учетом тарифа магистральных сетей на транспорт электроэнергии до трансграничной ЛЭП Амурская—Хэйхэ и маржу «Интер РАО». Китайские импортеры продают электроэнергию своим потребителям по розничной цене, которая составляет около 350 юаней за 1 МВт•ч (3,9 тыс. руб. за 1 МВт•ч). В то время как на Дальнем Востоке одноставочная цена на электроэнергию по итогам января 2026-го может составить около 4,3 тыс. руб. за 1 МВт•ч, пишет «Коммерсантъ».

В «Интер РАО» в разговоре с изданием отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с КНР. Представители компании утверждают, что стороны изучают возможности для продолжения торговли электроэнергии — все участники процесса не заинтересованы в расторжении контракта. В «Интер РАО» также объяснили, что к ограничению поставок электроэнергии в Китай привели опережающие темпы электропотребления в ДФО, из-за которого ощущается дефицит генерации.