Краснодарский краевой суд назначил 21 год колонии кладовщице хлебозавода Елене Белашовой, признав ее виновной в убийстве двух коллег и покушении на убийство директора предприятия. Об этом сообщили объединенная пресс-служба кубанских судов и Следственный комитет региона.

Сама Белашова вину не признала. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза ранее признала ее вменяемой. В период следствия, которое длилось с июля 2024 года, она находилась под стражей.

Как посчитали следствие и суд, сотрудница «Краснодарского хлебозавода № 6» Белашова решила убить двух коллег-женщин и начальницу из личной неприязни, связанной с выполнением трудовых обязанностей. Для этого она заранее приобрела нейролептик, чтобы отравить их, а также игрушечный пистолет с глушителем, наручники и скотч.

Вечером 3 июля 2024 года Белашова вместе с коллегой к пришла в гости к начальнице отдела сбыта на улице Снесарева в Краснодаре. В какой-то момент она с угрозами и применением насилия заставила коллегу и начальницу выпить большую дозу препарата и дождалась смерти обеих, сказано в сообщениях.

Далее пресс-служба судов и следствие расходятся в изложении событий. Из судебного релиза следует, что еще до наступления смерти женщин Белашова заставила одну из них позвонить директору хлебозавода и попросить приехать по указанному адресу.

«Женщине звонок показался странным, однако обеспокоенная плачем сотрудницы, она приехала по указанному адресу, предварительно сообщив о звонке и скинув адрес своей подруге», — пишет пресс-служба судов Краснодарского края.

СК региона сообщает, что уже после смерти женщин Белашова взяла телефон одной из них и сама написала с него текст с просьбой о помощи, «тем самым желая обманным путем заманить ее в квартиру и убить».

Когда директор приехала в квартиру, Белашова, угрожая игрушечным пистолетом, сковала ее наручниками и использовала скотч, чтобы заклеить ей рот и замотать запястья, после чего попыталась задушить женщину электрическим шнуром. Однако директор оказала активное сопротивление и сумела освободить руки, сообщают суд и следствие.

Затем в релизах опять есть некоторое расхождение. Пресс-служба кубанских судов сообщает, что в этот момент в дверь квартиры позвонил «знакомый потерпевшей, прибывший по адресу по просьбе ее подруги». Краевой СК пишет, что «сын пострадавшей, зная местонахождение матери, заподозрил неладное и прибыл к данной квартире».

В этой ситуации Белашова распылила перцовый баллончик («распылила в лицо женщине», утверждает пресс-служба судов; «распылила в квартире», указано в релизе СК) и попыталась покинуть квартиру, прикинувшись жертвой — с этой целью она заявила вошедшему мужчине, что ее якобы пытались убить. Но тот не дал ей уйти и вызвал полицию.

Суд счел представленные доказательства обвинения достаточными для признания Белашовой виновной и назначил ей 21 год колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в силу, у сторон есть время на его обжалование.

«Это какой-то сериал, это не входит в рамки логики»

Репортаж о двойном убийстве и покушении на убийство, в котором заподозрили Елену Белашову, показали в сюжете телепрограммы «Вести. Дежурная часть» 13 июля 2024 года. Там называли имена находившихся в квартире на улице Снесарева вечером 3 июля — помимо кладовщицы Белашовой, там были хозяйка квартиры, начальница отдела сбыта Жанна Редванова, вторая кладовщица Татьяна Дроменко (обе погибли от отравления препаратом), и позднее приехала гендиректор хлебозавода Наталья Ястребова.

Как рассказали в сюжете, Ястребова в темноте увидела два тела, в этот момент к ней сзади подошла Белашова и, угрожая пистолетом, заставила лечь на пол, после чего связала ей руки. Там говорилось, что в дверь квартиры вскоре начали стучать родственники Ястребовой, которых она на всякий случай предупредила, куда едет.

В программе также показали сына Белашовой, который тоже работал на хлебозаводе. Он опроверг появившуюся в местных СМИ версию, что его мать могла мстить за то, что его якобы обижали на работе.

«Никаких конфликтов не было, никаких предпосылок. Это какой-то сериал, это фильм, я не знаю… Оно не входит в рамки понимания и логики», — ответил сын задержанной на вопрос о том, что могло произойти.

«Была на своей волне»: версия подсудимой

В сентябре 2025 года «Комсомольская правда» написала, что обвинение строилось на показаниях выжившей Ястребовой. Газета утверждала, что получила от Белашовой письмо из СИЗО, в котором та «впервые рассказала свою версию случившегося».

Из публикации со ссылкой на это письмо следовало, что Белашова родилась в Макеевке Донецкой области и переехала с младшим сыном в Краснодар в декабре 2021 года. Ее старший сын к тому времени уже жил в России. В марте 2022 года она устроилась на хлебозавод, где, по ее словам, сдружилась с Татьяной Дроменко.

По версии Белашовой, вечером 3 июля 2024 года они вместе с Дроменко приехали к Жанне Редвановой, потому что та якобы позвала Татьяну рассказать, что у нее что-то случилось. Потом, как она сообщает, в квартиру также приехала Ястребова, которую встретила хозяйка квартиры. Белашова утвержала, что по просьбе директора она и Редванова вдвоем уединились на кухне, что якобы «сильно возмутило» Дроменко.

Затем, как заявила Белашова, Ястребова вернулась из кухни и набросилась на нее, пытаясь убить.

«Чего от меня хотела Н.П. (инициалы имени и отчества Ястребовой. — RTVI) я не могу знать, так как она мне ничего не говорила, не предъявляла. Она была немногословна, можно сказать, была на своей волне. Это мое виденье ее поведения», — цитировала «КП» письмо Белашовой.

Женщина также написала, что не видела и не знает, что случилось с погибшими коллегами. Она утверждала, что узнала о их смерти только от полиции. Также, по ее словам, она впервые увидела в руках у полицейских игрушечный пистолет и наручники, которые, по версии следствия, она заранее приобрела для осуществления преступного замысла.