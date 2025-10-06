Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2025 год стали Мэри Бранко, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за открытия в области периферической иммунологической толерантности. Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета Томас Перлманн на церемонии в Стокгольме.

Периферическая иммунологическая толерантность играет важную роль в поддержании иммунного гомеостаза и предотвращении аутоиммунных заболеваний.

Лауреаты Нобелевской премии 2025 года получили ее за открытие функции так называемых регуляторных Т-клеток, чем заложили основу для создания новой области исследования. Все Т-клетки имеют определенные белки на поверхности, имеющие функцию своеобразных датчиков. Благодаря ним клетки определяют, подвергается организм ли атаке патогенов.

«Благодаря большому количеству Т-клеток с различными рецепторами всегда существуют такие клетки, которые могут определить форму вторгающихся микробов, в том числе вирусов, таких, как вызвавший в 2019 году пандемию COVID-19. Но наше тело также обязательно создает рецепторы Т-клеток, которые могут прикрепляться и к тканям собственного организма», — говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Экспериментируя с мышами, Сакагути пытался понять роль вилочковой железы (тимуса) в развитии Т-клеток. В начале 1980 года он изолировал Т-клетки, взятые у мышей, и ввел их генетически идентичным мышам, у которых был удален тимус. Наблюдение показало, что у мышей появились Т-клетки, способные защитить от аутоиммунных заболеваний.

В 2001 году Бранко и Рамсделл, ранее работавшие в фармацевтической компании Celltech, нашли объяснение, почему определенные линии лабораторных мышей оказываются подвержены аутоиммунным заболеваниям. Они выяснили, что эти мыши имели мутацию гена Foxp3, а мутация аналога этого гена у человека приводит к аутоиммунному заболеванию IPEX-синдром, которое характеризуется нарушением функций иммунной системы, аутоиммунным поражением эндокринных органов и кожи.

Два года спустя Сакагути смог найти связь между этими открытиями и доказал, что ген Foxp3 управляет развитием клеток, которые он открыл в 1995 году и сегодня известные как регуляторные Т-клетки. Основная их функция — контролировать силу и продолжительность иммунного ответа через регуляцию функции Т-эффекторных клеток (так называемых Т-хелперов и Т-киллеров)

Эти открытия заложили основу для изучения периферической иммунологической толерантности. Успехи в этой области привели к разработке новых препаратов от аутоиммунных и онкологических заболеваний, а также лежат в основе новых методов трансплантологии — некоторые препараты сейчас находятся на стадии клинических испытаний.

«Их открытия стали определяющими для нашего понимания того, как работает иммунная система и почему у всех нас не развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — заявил председатель нобелевского комитета Олле Кампе.

В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Виктор Амброс и Гари Равкан за открытие микроРНК и ее роль в пост-транскрипционной регуляции генов.