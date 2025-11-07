В Генпрокуратуре России происходят серьезные кадровые перестановки по указу президента Владимира Путина. Главное изменение касается Дениса Груниса — одного из видных руководителей ведомства. Он уволился из Генпрокуратуры и вскоре начнет работу в Верховном суде. Ожидается, что там он получит должность, похожую на ту, что занимал раньше, пишет «Коммерсантъ».

Грунис имеет большой опыт работы. Он — выпускник МГИМО, начинал следователем в московской прокуратуре, а с 2002 года работал в центральном аппарате Генпрокуратуры. Там он руководил управлением международного сотрудничества, а позже стал помощником генерального прокурора по особым поручениям.

Грунис участвовал в многих важных делах, включая успешное возвращение в Россию бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова из Франции и защиту интересов России в международных спорах по делу о сбитом Boeing в Донбассе, отмечает «Коммерсантъ».

Кроме Груниса, были уволены два заместителя начальника управления кадров Генпрокуратуры — Сергей Иванов и Сергей Орлов. Вероятно, они перейдут на работу к своему бывшему начальнику Валерию Войнову, который может стать прокурором Воронежской области. Также из ведомства уволен начальник управления физической защиты Николай Козырев — его место занял сотрудник, пришедший с новым генпрокурором Александром Гуцаном.

По данным источников «Ъ», кадровые изменения в Генпрокуратуре продолжатся. Примечательно, что некоторые бывшие прокуроры сейчас сдают экзамены на получение статуса судей, что может говорить о том, что они планируют перейти в судебную систему, которая теперь работает под руководством бывшего генпрокурора Игоря Краснова.