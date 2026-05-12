Из-за пониженного атмосферного фона на протяжении всей недели в Москве и области ожидаются облачность и дожди. Об этом рассказала 360.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Синоптик предупредила, что в ближайшие дни не стоит рассчитывать на вспышку тепла, так как в столичном регионе будет сохраняться неустойчивый характер погоды. В ночные часы ожидается небольшой дождь, а днем осадки будут варьироваться от небольших до умеренных.

Во вторник, 12 мая, максимальная температура в Москве составит 18—19 градусов, рассказала она. В среду, 13 мая, этот показатель может увеличиться до 21—23 градусов, однако в ночь на четверг снова снизится до 10—12 градусов. Как отметила синоптик, минимальная температура до субботы включительно будет удерживаться в этих пределах. Днем в четверг, 14 мая, ожидается от 19 до 21 градуса и осадки в виде дождей.

По словам Поздняковой, единственное, на что стоит рассчитывать жителям Москвы и Подмосковья, — это теплая периферия антициклона, которая прогнозируется ближе к выходным, когда температуру можно будет назвать относительно высокой.

В пятницу, 15 мая, температура поднимется до 20—22 градусов, а в субботу прогнозируется от 19 до 24 градусов. Синоптик уточнила, что в столице в этот день максимальная температура приблизится к климатической норме и составит 22—23 градуса.

«Но солнечной погоды на этой неделе не ожидается», — добавила Позднякова.

Она также напомнила, что летние погодные процессы связаны с конвекцией, а также вероятностью возникновения гроз, которые будут носить локальный и маловыраженный характер.