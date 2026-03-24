Направлять мужчин, которые регулярно ходят в баню или сауну, на спермограмму — это оправданная мера, в том числе в связи с ростом числа бесплодных мужчин в России. Такое мнение в беседе с RTVI высказал врач-уролог Владислав Гладышев.

«Количество бесплодных мужчин увеличивается. Это статистически достоверно. Увеличивается количество мужчин, у которых количество сперматозоидов в эякуляте снижается до каких-то критических значений. Поэтому в плане общей демографической ситуации и политики государства, считаю, что это оправданно и нужно», — сказал собеседник RTVI.

По его словам, спермограмма особенно важна для мужчин в возрасте от 20 до 40 лет — именно в контексте влияния высоких температур на репродуктивную функцию.

«Чтобы было понятно — температура в мошонке выше 45 градусов полностью обездвиживает сперматозоидов. Тут еще зависит, наверное, от техники парения. Я не большой специалист в саунах, банях и так далее, но если говорить, например, об одежде для бани — они же там во всяких колпачках ходят, трусах, полотенцах и так далее — то чем больше этот орган термоизолирован, тем лучше», — пояснил уролог.

Ранее в своих методических рекомендациях по диспансеризации Минздрав предложил направлять любителей бань и саун на обследование спермы. Эта мера предусмотрена в рамках оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья.

Согласно документу, если пациент сообщает, что регулярно посещает бани, сауны или другие места с высокой температурой, его отправят на второй этап оценки — спермограмму с последующей консультацией уролога.

Туда же попадут мужчины, у которых в анамнезе есть сахарный диабет I или II типа, простатит или инфекции, передаваемые половым путем.