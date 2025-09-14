Близ села Кулешовки Азовского района Ростовской области 14 сентября начался сильный пожар. По данным МЧС, горит камыш на площади 1500 квадратных метров. Столбы черного дыма видны из Ростова-на-Дону, расположенного в 30 км от Кулешовки.

Пожар начался около 12.00 мск, к 16 часам его удалось локализовать.

О жертвах и пострадавших информации не поступало. Известно, что в пожаре в Кулешовке сгорела баня на улице Береговой. Также телеграм-канал MashDon сообщает. что в селе загорелся жилой частный дом — вспыхнула крыша.

Управление МЧС Ростовской области передает, что для тушения огня направлены 40 пожарных и 15 единиц техники, в том числе четыре автоцистерны.

Ростовская госавтоинспекция уведомила водителей о перекрытии трассы «Ростов-Азов» с 1 по 17 километр. Машины пущены в объезд по старой дороге через хутор Кулешовка. В соцсетях публикуются записи, на которых видно, что черный дым стеной полностью закрывает боковой обзор с шоссе. Издание DonDay сообщает, что из-за пожара произошло несколько ДТП.

В Ростове-на-Дону и окрестностях 14 сентября жарко и солнечно, температура достигает 25 градусов.