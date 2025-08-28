При артиллерийском обстреле поселка Малиновка Белгородского района погиб командир отделения батальона территориальной самообороны «Стрелецкий-2» Михаил Терехов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, другие бойцы оказали раненому Терехову первую помощь и повезли в Октябрьскую районную больницу, но по пути он скончался. Его смерть Гладков назвал «невосполнимой потерей» и «трагической гибелью», выразив соболезнования родным и близким командира.

Белгородский губернатор заверил, что вдова и двое детей погибшего получат от региональных властей «всю необходимую помощь и поддержку», а его самого посмертно представят к государственной награде.

«Память о стойкости, отваге и истинном героизме Михаила Васильевича навсегда сохранится в наших сердцах! Он был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны», — написал Гладков.

О создании отрядов территориальной самообороны белгородский губернатор объявил в начале декабря 2022 года. Он уточнял, что речь идет о формировании нескольких батальонов из мужчин, которые по возрасту или состоянию здоровья не подлежат призыву в ВС РФ, но имеют боевой опыт и желание «в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

С тех пор в регионе появилось восемь батальонов территориальной самообороны — «Преображенский», «Бастион», «Стрелецкий», «Регион-31», «Вымпел», «Рубеж-31», «Кобра» и «Сталь». Их общая численность, по данным правительства Белгородской области, составляет более 2,9 тысячи человек. Задачами бойцов являются охрана общественного порядка, населенных пунктов и объектов инфраструктуры жизнеобеспечения, содействие федеральным службам и силам безопасности в случае возникновения террористической угрозы, контроль подступов к особо важным объектам и участие в поисках нарушителей государственной границы.

В администрации Гладкова сообщали, что бойцы терсамообороны обеспечены комплектами формы на разные сезоны, бронежилетами, касками, аптечками, спальниками, тепловизорами, дальномерами, квадрокоптерами, планшетами и смартфонами, биноклями и подзорными трубами, металлоискателями, радиостанциями и другим оборудованием, а с некоторых пор — еще и вооружены.