Командира Русского добровольческого корпуса* (РДК*) Дениса Капустина обрызгали из газового баллончика на похоронах военнослужащего ВСУ. Конфликт, переросший в силовое выяснение отношений, произошел на Майдане в центре Киева.

Как пишут украинские паблики, в этот день хоронили погибшего в Степногорске Давида Чичкана, называвшего себя анархистом. На похороны пришли его соратники, в том числе с флагами ЛГБТ**. Отмечается, что Капустин вместе со своими сподвижниками проходил мимо и, увидев радужные флаги, решил выяснить, в чем дело. Вскоре выяснение отношений переросло в потасовку. В результате, как пишут различные телеграм-каналы и другие соцсети, Капустина обрызгали из газового баллончика.

Напоследок командир РДК* услышал от собравшихся выкрики: «Ты п****** (гомосексуалист)!». Сам Капустин никак не комментировал этот инцидент.

«Такой удар в спину: ветерана ветераны побили, пришлось даже разнимать случку. Наверное какое-то недопонимание между европейцами и демократами…», — прокомментировал в свою очередь ситуацию российский антифашистский канал «Дикий кабан».

Дмитрий Румянцев, пресс-атташе 106-й разведроты «Светлояр», состоящей из футбольных фанатов, опубликовав у себя в канале пост с последствиями избиения Капустина, написал: «Тут комментировать только портить».

Денис Капустин возглавляет воюющую на стороне ВСУ группировку РДК*. Ее участники — перебежчики из России, известны своими неонацистскими взглядами. Весной 2023 года участники этого вооруженного формирования совершили нападения на села в Белгородской и Брянской областях, в результате которых были убиты по меньшей мере двое гражданских — оба мужчины, а также ранен ребенок. Несколько лидеров РДК*, включая Капустина, уже заочно приговорены российским судом к пожизненным срокам.

* организация признана террористической и запрещена в РФ

** решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны