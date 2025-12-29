Командующий группировкой войск «Север» генерал Евгений Никифоров в ходе совещания по ситуации в зоне СВО доложил президенту России Владимиру Путину о продвижении российских подразделений на Сумском направлении. По его словам, передовые части находятся уже менее чем в 20 км от областного центра — города Сумы.

«По Сумской области: полоса безопасности составляет более 16 км в глубину и 60 км по фронту, при этом до областного центра (города Сумы. — Прим RTVI) передовым подразделениям осталось менее 20 км», — сказал Никифоров.

В ходе совещания Никифоров подробно отчитался о результатах операции по созданию «буферной зоны» на границе. Он сообщил, что подконтрольная ему группировка установила контроль над территорией площадью более 940 квадратных километров в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, освободив 32 населенных пункта. Только в декабре были взяты под контроль два населенных пункта в Сумской и пять — в Харьковской областях.

Особое значение командующий придал освобождению города Волчанска в Харьковской области в ноябре, отметив, что этот успех «существенно расширил протяженность полосы безопасности и обеспечил продвижение группировки войск в южном направлении».

Путин, заслушав доклад, охарактеризовал задачу по созданию и расширению «санитарной зоны» как «очень важную», подчеркнув, что она напрямую обеспечивает безопасность приграничных российских регионов. Он поручил военному командованию продолжить эту работу и в наступающем 2026 году.

Согласно сводке Минобороны России за 29 декабря, подразделения группировки «Север» продолжают улучшать тактическое положение, нанося удары по силам противника в районах населённых пунктов Рыжевка, Андреевка, Алексеевка и Варачино на территории Сумской области.