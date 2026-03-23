В Калужской области можно оптимизировать дома социального обслуживания для пожилых людей по аналогии с тем, как в свое время ликвидировали детские дома. С таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, бывший калужский губернатор Анатолий Артамонов на встрече с членами регионального правительства.

По словам сенатора, оптимизация бюджета на федеральном уровне продолжится в 2027 и 2028 годах, и регионам надо быть готовыми к сокращению объемов финансовой поддержки из федерального центра. Артамонов призвал искать резервы на всех уровнях — в том числе в муниципальных образованиях и бюджетных учреждениях.

Одним из таких резервов сенатор назвал дома престарелых.

«Мы в свое время избавились от детских домов. С одной стороны, дети получили достойное воспитание семейное. С другой стороны, мы сэкономили средства приличные. Посмотреть надо — может быть, и по домам социального обслуживания, где люди старшего поколения, как говорится, размещены, там тоже есть над чем задуматься. И вот мы сейчас выходим с таким предложением, что, может быть, этот же опыт применить и для содержания в семьях вот этих людей старшего поколения. Это будет, с одной стороны, значительно дешевле, а с другой стороны, гораздо более комфортно для этих людей», — сказал Артамонов.

У Калужской области есть опыт масштабного сокращения детских домов. В январе 2021 года глава региона Владислав Шапша доложил президенту России Владимиру Путину, что число детей-сирот в области сократилось с 5,5 тыс. (данные за 2005 год) до 2,6 тыс., из которых 91%, по его словам, воспитываются в семьях.

«Из некогда действующих 18 детских домов в регионе осталось только два, а 16 мы перепрофилировали в детские сады и социальные учреждения», — заявил губернатор.

На вопрос президента о судьбе сотрудников Шапша заверил, что никто из них сокращен не был — все продолжили работу в перепрофилированных учреждениях.

Однако в 2022 году пресс-служба калужского правительства приводила иные данные. В пресс-релизе, посвященном встрече губернатора с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, отмечалось, что в регионе в 2000-х годах был 31 детский дом, а сейчас осталось четыре.