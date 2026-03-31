Международная технологическая компания Nebius, принадлежащая отказавшемуся от гражданства РФ Аркадию Воложу, построит в Финляндии центр обработки данных для искусственного интеллекта. Об этом она объявила на своем сайте 31 марта. Планируется, что объект станет одним из крупнейших в Европе.

Будущая ИИ-фабрика будет создана в Лаппеенранте вблизи границы с Россией. Ее мощность составит до 310 МВт и, как ожидается, предоставит свои первые услуги клиентам уже в 2027 году.

Ранее в этом году компания нарастила мощность своего первого финского дата-центра в общине Мянтсяля до 75 МВт. Согласно анонсу, проект центра в Лаппеенранте станет продолжением этого процесса и частью амбициозного плана по созданию одной из крупнейших в мире сетей специализированных вычислительных мощностей для ИИ.

Уже в концу 2026 года Nebius намерена обеспечить потребителям более 3 ГВт договорной мощности.

«Мы много лет строим объекты в Финляндии и рады расширению нашего присутствия здесь. Лаппеенранта станет важным дополнением к нашей глобальной инфраструктуре искусственного интеллекта и внесет значительный вклад в достижение наших целей по наращиванию мощностей», — приводятся в релизе слова Воложа.

Дата-центр в Лаппеенранте будет представлять собой многофункциональный комплекс, расположенный на промышленной площадке площадью около 100 акров (более 40 га).

Ожидается, что уже на этапе строительства местным жителям будет представлено порядка 700 квалифицированных рабочих мест на этапе строительства и около 100 постоянных — после ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, Nebius обещает еще «сотни косвенных рабочих мест» в сфере эксплуатации и техобслуживания.

За последнее время сразу несколько западных компаний объявили о строительстве крупных объектов ИИ-инфраструктуры в Европе.

Однако, как отмечает американская телекомпания CNBC, континент сталкивается с серьезными проблемами при создании инфраструктуры. Цены на энергию в Европе выше, чем в США, поэтому подобные проекты испытывают трудности подключения к национальным сетям или доступа к альтернативным источникам энергии.

Nebius Group ранее была известна как головная структура «Яндекса», один из основателей которого Аркадий Волож, по данным Bloomberg, в феврале 2026 года отказался от российского паспорта. Агентство писало, что это решение связано со стремлением полностью сосредоточиться на развитии Nebius, созданной на основе нидерландских активов «Яндекса».

Волож покинул пост гендиректора «Яндекса» после введения санкций Евросоюза. Известно, что у него есть гражданство Израиля.