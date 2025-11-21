Французский контейнерный гигант CMA CGM частично возобновил поставки продуктов питания в Россию спустя более чем три с половиной года, сообщает BFMTV со ссылкой на агентство AFP. В компании заверили, что работают с российским рынком «в строгом соответствии» с антироссийскими санкциями.

«Региональный оператор CNC возобновил часть своей коммерческой деятельности, чтобы удовлетворить некоторые потребности своих клиентов, в частности, по поставкам на российский рынок товаров повседневного спроса, таких как цитрусовые и кофе. <…> Эта деятельность, которая остается весьма ограниченной, осуществляется в строгом соответствии с действующим санкционным режимом», — сообщили во французской судоходной компании (цитата по BFMTV).

Ранее французское региональное издание Ouest-France сообщило о «незаметном возвращении в Россию» контейнерного оператора CMA CGM, третьей по величине судоходной компании в мире со штаб-квартирой в Марселе. По информации газеты, вместо того чтобы отправлять в российские порты собственные суда, CMA CGM приобретает места для своих контейнеров на грузовых судах других компаний.

«Исторически так сложилось, что группа [CMA CGM] осуществляла поставки в Санкт-Петербург, расширяя маршруты до Финляндии», — пишет Ouest-France.

В частности, грузовые суда французской компании поставляли в Санкт-Петербург цитрусовые из Марокко, отмечает Ouest-France со ссылкой на сайт Le Marin, который специализируется на морской экономике.

CMA CGM приостановила свой бизнес в России в 2022 году после начала российско-украинского военного конфликта. В то же время крупнейший в мире швейцарский контейнерный оператор MSC продолжил отправлять свои суда в российские порты, подчеркивая, что это происходит «в соответствии с действующими санкционными режимами», отмечает BFMTV.