PepsiCo действительно прекратила выпуск кваса «Русский дар», который продавался в России с 2010 года, рассказала RTVI менеджер по коммуникациям компании Светлана Хабарова. Ранее об этом сообщил портал Shopper’s.

«Да, мы сфокусировались на ключевых для нас категориях напитков. Объемы были незначительные, и мы приняли решение оптимизировать портфель в пользу более популярных напитков», — уточнила Хабарова.

Квас «Русский дар» начал выпускаться в России в 2010 году. О том, что его производство прекращено, вероятно, в связи с падением спроса, 8 сентября сообщил портал Shopper’s со ссылкой на представителей одной из компаний по производству продуктов питания и одной из торговых сетей. В «Ленте» рассказали, что в этом году «Русский дар» не выпускался.

Начиная с прошлого года, падение продаж этого сорта кваса в натуральном выражении составило 11,9%, подсчитали аналитики «Нильсен». По их мнению, причиной могли стать холодное лето и эффект высокой базы 2024 года.

«Если в 2024 году не только лето, но и начало осени выдалось теплым, то в текущем году продажи замедлились, а в мае-июне 2025 году синоптики зафиксировали рекордную прохладу, особенно в центральной части России», — сообщил представитель «Нильсен».

По оценке экспертов, к августу 2025-го в российской рознице продавалось 400 брендов кваса. В 2024-м их было 426, а еще годом ранее — 438.