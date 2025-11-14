Исторические искажения в сериале «Хроники русской революции» объясняются тем, что этот проект не задумывался как «теоретическая работа». Так народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский ответил на критику его работы в интервью «Российской газете».

«Это не теоретическая работа, не учебник по истории ВКП(б), это кинороман. Ну, так соскочило. Ответов может быть только два: „извините, больше не буду“ или „идите куда подальше“», — сказал он.

Комментируя наличие эпизодов, выполненных в стилистике современных триллеров, режиссер заявил, что «имел роскошь написать некую свободную даль романа». Он также назвал сам сериал «парафразом на тему русской революции» и признался, что не считает себя обязанным нести ответственность.

«Ну, не получилось — не буду больше. Или, если будете ждать, может, что-нибудь еще сделаю. А если для вас Ленин не такой, Сталин не такой — идите и снимайте сами», — добавил Кончаловский.

Он также отказался комментировать финал сериала, в котором был показан плакат с надписью «Мы в это верили» после набора знаковых для СССР образов, выразив уверенность в том, что за спорами о Ленине теряется смысл идей, сыгравших огромную роль в развитии страны и мира.

«Если подходить к моему сериалу с точки зрения анализа историографии, его можно раздолбать в пух и прах. Но, знаешь, мне это уже все равно. Это было мое высказывание. Не хочу говорить: „скажите спасибо, что я этим занялся“. Я предложил, не нравится — не ешьте», — отметил режиссер.

Говоря о своих внутренних мотивах, толкнувших его на съемку этого сериала, Кончаловский признался, что испытывал желание сделать высказывание, касающееся прошлого страны «в этот уникальный промежуток времени».

«Обо мне можно судить по тому, как я интерпретирую Николая II, Ставрогина, Распутина, а все остальное — какое это имеет значение? Знать свою историю нужно, потому что память делает из обезьяны человека. Пусть искаженная, интерпретированная — но память», — сказал он.

Режиссер также заявил, что привык к критике и относится к ней спокойно, однако подсознательно хочет сделать «небольшую зарубку на гигантском дереве российской истории».

Ранее в разговоре с RTVI Кончаловский ответил на критику со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который заявил, что в другое время за такой проект авторов «отдали бы под трибунал».

О проекте

В октябре в онлайн-кинотеатрах состоялась премьера 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Проект основан на архивных документах и охватывает ключевые события российской истории с 1905 по 1924 годы, включая Первую русскую революцию, Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года, которые привели к установлению советской власти. В главных ролях заняты Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Ефремов и Евгений Ткачук.

О сюжете и героях

В центре сюжета — вымышленный офицер Михаил Прохоров (Юра Борисов), чьи приключения становятся проводником зрителя через трагические события Октябрьской революции. Он оказывается вовлечен в водоворот заговоров, связывающих его с известными историческими личностями: от Распутина и Троцкого до Горького и Блока. Еще один ключевой вымышленный персонаж — светская дама и революционерка Ариадна (Юлия Высоцкая). Драма разворачивается на фоне 20-летнего противостояния вымышленных и реальных героев, среди которых император Николай II (Никита Ефремов), Владимир Ленин (Евгений Ткачук) и Иосиф Сталин (Тимофей Окроев).