Музыкальный концерт в московском Доме музыки дал старт работе Фонда поддержки и развития культурных и социальных проектов ForteForma. На сцене выступили первые воспитанники, они представили свои номера и получили стипендиальные сертификаты. В их числе — 13-летний Максим Улуханов, занимающийся музыкой с 4-х лет.

Учредитель ForteForma, основатель и руководитель Московского Дома детских новогодних подарков Вадим Алхазов отметил, что в России проблем с талантами нет, их только надо правильно обучать.

«Вот уже много лет специфика бизнеса Московского дома новогодних подарков — это создание детской радости, счастья и веры в прекрасное. Теперь пришло время реализовать этот принцип искреннего дарения в возможностях раскрывать и поддерживать таланты. Чтобы юные музыканты, вокалисты, художники делали этот мир прекраснее, а их благодарные зрители получали эстетическое удовольствие.

Для этого мы пригласили настоящих мэтров педагогики, которые помогут развить в воспитанниках не только мастерство, но и уверенность, целеустремленность и веру в силу искусства», — сказал Алхазов.

ForteForma создан осенью 2025 года. Фонд будет поддерживать юные таланты, развивать их творчество, привлекать именитых мэтров сцены. Организаторы намерены работать со школами и творческими учреждениями по всей стране. Воспитанники ForteForma будут выступать на концертах, получая необходимую практику. Кроме того, фонд собирается проводить летние творческие школы. Такая школа заработает летом 2026 года в Дербенте — одном из древнейших городов России.

Работать будут и с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Для реализации этой задачи фонд планирует сотрудничать с ведущими профильными учебными заведениями страны, в том числе с Курским музыкальным колледжем-интернатом слепых и Московской государственной специализированной академией искусств, которые объединяют талантливых учащихся из разных регионов.

Развитие фонда будет идти за счет средств учредителей, привлечения грантов, добровольных пожертвований и партнерства со спонсорами. ForteForma приглашает к сотрудничеству как государственные организации, так и бизнес-сообщество, культурные институции.