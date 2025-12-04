Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при Министерстве иностранных дел России закупил сувениры на 22,5 млн рублей. RTVI ознакомился с данными проекта «Тендерскоп», полученными через единый портал госзакупок.

В ноябре 2025 года ГлавУпДК МИД России разместил сразу несколько закупок у единого поставщика по 223-ФЗ. В закупках — сувениры, ковры ручной работы и алкогольная продукция. Общая сумма четырех закупок — 22,5 млн рублей, подсчитали в “Тендерскопе”.

Из них 1,2 млн МИД готов потратить на 600 мягких игрушек “Золотая рыбка”, их закупает департамент пресс-службы и информации ГлавУпДК. По техзаданию это должна быть велюровая фигурка длиной около 20 см с прозрачными плавниками из полиэстера и индивидуальным принтом. Приблизительная цена одной рыбки — 2,1 тыс. рублей.

Еще почти 9,5 млн потратит департамент хозяйственного обеспечения МИД на серию сувениров по мотивам сказки “Конек-Горбунок”. В закупке — фарфоровые кружки “Конек-Горбунок”, наборы из чайных пар с разными персонажами сказки, чайницы с иван-чаем, а также настольная игра-лото в подарочной упаковке.

Третья закупка — на 6 млн рублей — включает в себя пять ковров ручной работы индо-непальского типа из шерсти и “арт-шелка” плотностью 60 узлов на квадратный дюйм. Самый большой ковер — 4,5х10 метров, другие меньше — 3х4 метра, 4,5х4,8 метра, 1,4х3,3 метра. Цена одного ковра в среднем составит 1,2 млн руб. Поставщиком является “Ковровая компания АНСИ”.

В “Тендерскопе” отметили, что, предположительно, ковры могут предназначаться для военного атташе Кувейта — именно на адрес, по которому расположена его резиденция, осуществляется закупка. При этом в документах нет прямого указания получателя подарка.

Четвертая закупка — коньяк “Дипломат” на общую сумму в 5,6 млн рублей. Закупка производится у единственного поставщика — ООО “Балчуг Групп”. Компания должна поставить 200 подарочных наборов, каждый из которых включает в себя бутылку коллекционного российского коньяка “Дипломат” в подарочной коробке темно-синего цвета с гербом МИД России и надписью “Дипломат коньяк российский коллекционный”, а также фирменный подарочный пакет с тем же оформлением.

В “Тендерскопе” обратили внимание на то, что адрес поставки последней закупки не соответствует ни одному из зданий, напрямую связанных с МИДом. По указанному в закупке коньяка адресу, согласно открытым данным, находятся коммерческие помещения. “Никаких зданий, напрямую связанных с МИДом или ГлавУпДК, по этому адресу нет, так что конечный путь этих 200 бутылок коньяка для внешнего наблюдателя остается загадкой”, — отметили в “Тендерскопе”.