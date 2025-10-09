В соцсетях и некоторых СМИ распространились публикации об учительнице из Азербайджана, которая работает в Екатеринбурге и якобы «превращает российских школьников в мусульман». Пользователи в комментариях выразили возмущение и потребовали от правоохранителей провести проверку. В самой школе, где разразился скандал, историю назвали «фейком», выяснил ИА Регнум.

«Суры из Корана вместо Пушкина»

Статьи об учительнице появились в Сети 7 октября. В них говорилось, что в екатеринбургской школе №157 учительница младших классов якобы зачитывает детям суры из Корана «вместо Пушкина» и активно вовлекает их в ислам. В публикациях указывалось, что женщина родом из Азербайджана.

Материалы изобиловали различными подробностями о самой учительнице и ее работе. В частности сообщалось, что она окончила Азербайджанский государственный педагогический колледж (это соответствует данным о ней на сайте школы).

Однако в то же время в статьях были в основном сведения, которые невозможно проверить по открытым источникам — о том, что женщина якобы устроилась в российскую школу через знакомых и без проверки, что «вместо “Евгения Онегина” или “Мцыри”» она якобы ведет мусульманские проповеди и называет Онегина грешником, потому что тот не молится, а также что она развешивает в классах плакаты с арабской вязью и раздает распечатки стихов Корана и т.д.

В статьях ссылались на родителей, которые якобы массово жалуются в школьном чате на пропаганду мусульманской культуры вместо обучения детей по программе. Приводились цитаты, в которых неназванные матери и отцы возмущаются, например, тем, что в ходе разборов «Капитанской дочки» и «Мцыри» учительница рассказывает о хадже и джихаде.

Согласно сайту школы, учительница преподает только в начальных классах, в программе которых нет названных произведений Пушкина и Лермонтова. В тех же данных указано, что она имеет квалификацию учителя русского языка и литературы, полученную в ходе профессиональной переподготовки в январе—марте 2025 года.

В некоторых телеграм-каналах приводился скриншот переписки учительницы с учеником, где женщина якобы настаивала, чтобы он читал Коран и переходил в «правильную» мусульманскую религию.

«Как мусульманка, я обязана не только хотеть этого [вовлечения учеников в ислам], но и способствовать», — якобы пишет собеседница в одной из переписок. При этом на аватаре учительница (с ее настоящим лицом) была облачена в черный хиджаб.

На сайте школы было опубликовано фото учительницы в обычном светском виде, с непокрытой головой. В связи со скандалом, вызванном этими публикациями, фотографию со страницы удалили.

«Сделают из ребенка шахида»

В публикациях сообщалось, что родители подали коллективную жалобу дирекции школы, а также обратились в региональный департамент образования. В результате в сентябре в школе начали проверку, в ходе которой среди прочего опрашивали самих детей. Учительница, обвиненная в пропаганде ислама, якобы объяснила на педсовете, что просто приводила примеры и аналогии из этических основ обучения в Азербайджане, утверждается в статьях.

Как следовало из публикаций, по итогам проверки преподавательницу никак не наказали, но стали контролировать ее уроки, проверять темы и чистить школьный чат от ссылок на исламские источники.

В комментариях к этим сообщениям в телеграм-каналах и соцсетях пользователи активно возмущались тем, что «русским православным детям навязывают чужую религию», и предлагали способы реагирования:

«Нельзя допускать таких “учителей”! Пусть моет полы в школе!», «Срочно необходима чистка среди тех, кто принимает на работу этих недорослей», «Миссионерская деятельность азербайджанки на неокрепшие детские умы — это диверсия уже, сделают из ребенка шахида», «Запретить работать с детьми навсегда».

«Вся история — фейк»

На фоне скандала в школу №157 Екатеринбурга обратилось агентство Регнум. Директор учреждения Светлана Резникова заявила журналистам, что публикации с обвинениями против учительницы не соответствуют действительности. Она предположила, что фейк создали с целью разжигания межнациональной розни.

«Вся эта история — фейк! Кто-то специально создал фейковую страницу учительницы, прифотошопил к ее лицу хиджаб и сделал фейковую переписку якобы с учеником, где они обсуждают ислам. Страница, с которой велась переписка, не принадлежит педагогу», — сказала Резникова.

Она сообщила, что в связи с публикациями руководство школы находится на связи с департаментом образования Свердловской области и прокуратурой Екатеринбурга. По словам директора, «все проверили на внутришкольном уровне», в том числе опросили родителей, детей и саму учительницу.

«Ничего не подтвердилось. Кто и зачем распространяет ложную информацию — мы не знаем. Никаких врагов ни у нее лично, ни у школы нет. Вероятно, это делают с целью разжигания межнациональной розни», — допустила Резникова.

Директор школы добавила, что учительница работает в школе с 2024 года и имеет хорошую репутацию как среди коллег, так и среди своих учеников и родителей. Раньше женщина работала в детском саду и тоже имела положительную характеристику.