Космолог из шанхайского университета представил концепт космической миссии, способной долететь до ближайшей черной дыры за время жизни человека. Для этого наночип с парусом надо разогнать лазером до трети скорости света, говорится в исследовании, опубликованном в журнале iScience.

Черные дыры, релятивистские объекты, предсказанные Общей теорией относительности — до сих пор формально считаются гипотетическими объектами во Вселенной. Несмотря на то, что их наличие выдает целый ряд различных астрофизических эффектов, они не были напрямую исследованы учеными в непосредственной близости.

Космолог Козимо Бамби из Фуданьского университета в Шанхае опубликовал проект миниатюрного космолета, способного позволить человечеству в обозримом будущем добраться до ближайшей к нам черной дыры и исследовать ее.

По его словам, задача упирается в два вопроса. Первый — найти ближайшую от земли черную дыру. Известно, что ближайшая от нас сверхмассивная черная дыра находится в центре нашей галактики, расстояние до нее порядка 27 тыс. световых лет.

На данный момент ближайшей от Земли известной черной дырой звездной массы является открытая в сентябре 2022 года GAIA-BH1, которая находится на расстоянии 1560 световых лет. «Однако, мы можем ожидать, что остается множество неизвестных черных дыр ближе к Земле. Из простых расчетов мы можем оценить, что ближайшая к Земле черная дыра может находиться на расстоянии всего 20-25 световых лет», — говорится в исследовании.

«Появились новые техники обнаружения черных дыр. Я думаю, разумно ожидать, что мы обнаружим ближайшую к нам в течение десятилетия», — считает Бамби.

Главный вопрос, на который отвечает Бамби — на чем лететь. Традиционные химические двигатели на ракетном топливе не позволят достичь высоких скоростей. Он считает, что предпочтение надо отдать наноаппаратам, состоящим из микрочипа и легкого паруса. Мощный лазерный луч, направленный на парус с Земли, может разогнать наноаппарат до трети скорости света, показали расчеты.

Основная нерешенная пока проблема — как создать лазер необходимой мощности. «Главный вопрос — стоимость. С современными технологиями стоимость массива лазеров составит порядка триллиона евро, это явно превышает бюджет любого научного эксперимента. Но, учитывая, что цена каждого когерентного ватта сокращается вдвое каждые 4 года, стоимость массива лазеров может за 30 лет достичь 1 млрд евро, что будет сравнимо со стоимостью современных крупных космических миссий», — говорится в исследовании.

Таким образом отправленный к ближайшей дыре аппарат сможет долететь до нее примерно за 70 лет, еще порядка 20 лет будет затрачено на исследование самой дыры и отправку полученных данных на Землю — продолжительность такой миссии составит 80-100 лет.

В окрестностях черной дыры аппарат мог бы попытаться ответить на некоторые важные вопросы в астрофизике — имеет ли черная дыра в действительности так называемый горизонт событий, нарушаются ли известные законы физики вблизи окрестностей черной дыры и другие.