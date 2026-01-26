Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал метеорологов за «лишние расходы», понесенные регионом в связи с ошибочным предупреждением о 35-градусных морозах. На еженедельном совещании 26 января он поручил «поработать с Росгидрометом», чтобы получать «нормальные прогнозы». Информация об этом опубликована на его странице в VK.

В прошлый понедельник, 19 января, на аналогичном совещании Ситников сообщил о подготовке к спрогнозированной синоптиками неделе морозов с понижением температуры до -35°С. Он поручил главам районов, региональных ведомств и профильных служб принять профилактические меры и ввел в области режим повышенной готовности.

Однако обещанные 35-градусные морозы в регион так и не пришли. На эту неделю, как заявил костромской губернатор на сегодняшнем совещании, синоптики предсказали обильные осадки. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте областной администрации: в ближайшее время начнется повышение температуры, а предстоящей ночью — снегопад, который продлится два-три дня.

В соответствии с прогнозом Ситников поручил усилить режим работы дорожных служб и «уделять особое внимание» не только расчистке проезжей части, но и устранению снежных завалов на обочинах для «обеспечения безопасности дорожного движения».

По словам костромского губернатора, региональные и муниципальные дороги области «приведены в порядок», но снежные валы на обочинах остаются проблемой для населенных пунктов, включая и сам областной центр, поскольку «перекрывают полностью пешеходов на переходах».

В связи с тем, что прогноз о сильных морозах на предыдущую неделю не подтвердился, Ситников поручил «поработать с Росгидрометом» для получения «нормальных прогнозов» во избежание напрасных расходов и призвал оперативно отслеживать малейшие изменения метеорологической обстановки, исходя из которых принимаются решения в сфере жизнеобеспечения региона.

«Предыдущий прогноз синоптиков о сильных морозах, в связи с чем в регионе был введен режим повышенной готовности, не подтвердился. Убедительная просьба с Росгидрометом поработать. Потому что каждое усиление режима — это дополнительные силы и средства, которые в конечном счете не используются. Это наши лишние расходы. Поэтому нужны нормальные прогнозы», — цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил RTVI, что в последние дни января Москву и Подмосковье ожидают снегопады различной интенсивности, которые будут продолжаться до конца недели. В связи с этим прогнозом городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в столичном правительстве.