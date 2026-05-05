Лидер французской левой партии «Непокоренная Франция» и критик президента страны Эмманюэля Макрона Жан-Люк Меланшон заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2027 году. Таким образом, стал известен один из претендентов на главный пост в Пятой республике.

«Да, я — кандидат», — объявил французский политик.

Это будет четвертая попытка Меланшона занять пост президента страны. До этого он участвовал в выборах в 2012-м, 2017-м и 2022-м.

В последний раз Меланшон занял третье место, получив 21,95% голосов и проиграв Макрону и лидеру крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которые вышли во второй тур. После проигрыша Меланшон призвал своих избирателей не голосовать за Ле Пен, но в то же время не стал поддерживать и Макрона.

74-летний политик за свою карьеру успел побыть министром-делегатом профессионального образования Франции (с 2000-го по 2002 год), депутатом Европарламента (2009-2017 годы) и депутатом Национального собрания (парламента) страны (с 2017-го по 2022-й). Меланшон известен как евроскептик и противник исламофобии. После начала американо-израильских атак на Иран Меланшон призвал «создать единый фронт с Испанией» против этой операции, заявив, что «мир не хочет этой войны».

Согласно конституции Франции, Эмманюэль Макрон не может баллотироваться на пост президента в третий раз, так что в выборах 2027 года участвовать не будет.

Как пишет агентство Reuters, первый премьер-министр Макрона Эдуар Филипп планирует участвовать в президентской гонке, «представляя правоцентристский лагерь». При этом до сих пор непонятно, сможет ли принять участие в борьбе за пост главы государства Марин Ле Пен. В марте 2025-го уголовный суд Парижа приговорил ее к четырем годам лишения свободы — два года условно и еще два года домашнего ареста.